Maltempo, il fronte freddo sferza l’Italia: forti temporali e temperature in picchiata al Centro e al Nord/Est

Il fronte freddo è arrivato sull’Italia e sta provocando forti fenomeni di maltempo: tra le località più colpite, come previsto ieri, l’alto Tirreno dove sono caduti 77mm di pioggia a Caniparola in Liguria e Borgo a Mozzano in Toscana. Al Nord/Est spiccano i 66mm di Trieste dove abbiamo appena +17°C in pieno giorno. Ma anche in molte località del Centro, tra Toscana, Umbria e alto Lazio, la colonnina di mercurio è piombata a +18°C in pieno giorno. La prima pioggia è arrivata anche a Roma.

Soltanto al Sud, tra Puglia, Calabria e Sicilia, il tempo è ancora bello con ampie schiarite e temperature a ridosso dei +30°C: ma nel meridione il fronte freddo arriverà domani, Giovedì 3 Ottobre, quando avremo forti piogge e temporali su tutte le regioni del Sud e in modo particolare in Puglia, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia.

