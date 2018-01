Maltempo, la tempesta Friederike devasta il Nord Europa: trasporti bloccati, 9 morti tra Germania, Belgio e Olanda [FOTO]

1 /18 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Nord Europa nella morsa del gelo, ma sopratutto dei forti venti, con la tempesta Friederike che sta devastando Germania, Belgio e Olanda. Con venti a oltre 200 Km/h, ingenti i danni e cresce la conta delle vittime che al momento sono 9. Il bilancio più grave è in Germania dove vi sono sei vittime: due pompieri impegnati nei soccorsi, due persone travolte da alberi caduti e due automobilisti che hanno perso il controllo del loro veicolo. Le altre tre persone sono morte in Olanda e in Belgio, schiacciate da alberi caduti.

Trasporti bloccati ovunque, dai treni ad alta velocità in Belgio all’intera circolazione ferroviaria in Germania, stop alla circolazione ferroviaria anche in Olanda. In Norvegia sono stati bloccati i collegamenti in elicottero con le piattaforme petrolifere, mentre nel centro del paese le autorità hanno dovuto portare in salvo 38 persone a causa dei rischi di allagamento dopo la caduta di una valanga in un fiume.