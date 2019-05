Maltempo Lazio: Tevere sorvegliato speciale, livello delle acque in aumento [GALLERY]

A seguito delle piogge intense registrate nelle scorse ore, il livello del Tevere è in aumento: il Dipartimento Sicurezza e Protezione Civile di Roma Capitale ha comunicato a tutti gli enti interessati la disposizione di chiusura precauzionale delle banchine di accesso agli argini.

Al momento i tecnici del Dipartimento Sicurezza e Protezione Civile di Roma Capitale tengono sotto costante osservazione i livelli e l’andamento delle acque, in coordinamento con l’Agenzia Regionale di Protezione Civile.

Questo il bollettino meteo ufficiale diramato ieri pomeriggio: “A seguito di “Allertamento del Sistema di Protezione Civile Regionale” si comunica che dalle prime ore della giornata di lunedì 27 maggio 2019 e per le successive 24-36 ore, si prevedono sul Lazio: precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni previsti, il Centro Funzionale Regionale ha valutato una Criticità Codice Giallo (Ordinaria) per rischio idrogeologico per temporali su tutte le Zone di Allerta“.