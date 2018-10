Maltempo shock in Liguria: +12°C in pieno giorno sulla costa, litorali imbiancati dalla grandine [FOTO LIVE]

1 /7 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Il nuovo peggioramento è arrivato puntuale come da previsioni sull’Italia, e sta provocando in questo primo giorno di Ottobre un brusco calo delle temperature: in Liguria la colonnina di mercurio da Genova e Imperia oscilla in questo momento tra +12 e +13°C lungo i litorali, quasi 15°C in meno rispetto al caldo estivo del weekend. Forti piogge e locali grandinate stanno imbiancando le coste: Alassio è stato il centro più colpito dalla grandine (vedi immagini nella gallery a corredo dell’articolo).