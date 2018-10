Maltempo, grandine sulla costa ligure: voli dirottati da Genova [FOTO]

1 /7 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Inizio ottobre di Maltempo in Liguria, dove ieri mentre le spiagge erano ancora affollate da villeggianti che si godevano il sole e il mare, è arrivata una intensa grandinata sulla costa di ponente e forti venti anche nel genovese, dove due voli sono stati dirottati dallo scalo di Genova per le raffiche.

Ad Alassio e Albenga, in particolare, sono caduti fino a 30 centimetri di grandine che hanno ricoperto le strade e le spiagge trasformando completamente il paesaggio. Il bilancio comprende, oltre a due voli in arrivo a Genova da Londra e da Monaco dirottati, numerosi interventi dei vigili del fuoco e un container rovesciato da una intensa raffica di vento al terminal portuale Vte.

I vigili del fuoco sono stati impegnati a Genova in diversi interventi con tutte le squadre disponibili per gazebo volati, tapparelle e vetri rotti e alberi e semafori pericolanti. In tutti i casi non si sono registrati feriti. Piogge brevi ma intense hanno colpito anche il resto della regione, in particolare il Tigullio.