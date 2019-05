Maltempo, l’Uragano Artico flagella l’Italia: Domenica 5 Maggio con freddo, neve e forte vento [FOTO e VIDEO]

Fa freddo e infuria il maltempo come in pieno inverno stamattina – Domenica 5 Maggio – al Nord Italia e in Toscana, dov’è arrivato l’Uragano Artico ampiamente annunciato nei giorni scorsi, mentre abbiamo temperature ancora miti sulle Regioni Adriatiche con +17°C a Rimini, +18°C a Pescara, +20°C a Bari, Lecce e Termoli. L’aria fredda proveniente dal Circolo Polare Artico ha però raggiunto il Nord, dove in pieno giorno (ore 11:00 del mattino) abbiamo appena +4°C a Trento, +6°C a Siena, Vicenza, San Donà di Piave, Piacenza, Merano e Rovereto, +7°C a Verona, Venezia, Padova, Treviso, Pavia, Lodi e Cremona, +8°C a Firenze, Udine, Pordenone, Savona, La Spezia, Empoli e Pisa, +9°C a Trieste e Genova.

L’attuale mappa sinottica mostra l’Uragano Artico sull’Italia, con l’aria fredda proveniente dalla Scandinavia e il ciclone posizionato proprio sull’Italia centrale:

Forti temporali stanno colpendo la Toscana, mentre piove in modo abbondante e intenso tra basso Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia. Dalla mezzanotte sono caduti 73mm di pioggia a Schio, 67mm ad Ala, 64mm a Castel d’Azzano, 57mm a Bettola, 52mm a Pieve di Lumezzane, 48mm a Zoppola, 47mm a Cartigliano, 45mm a Niviano, 42mm a Pedavena, 41mm a Genova, 33mm a Portogruaro, 32mm a Udine e Gorgo al Monticano, 31mm a Cormons, 30mm a Brescia, Vicenza e San Donà di Piave, 23mm a Bergamo.

La Neve sta cadendo copiosa a partire dai 300 metri di altitudine su tutto il Nord, con accumuli eccezionali per il periodo persino in collina. Molte località alpine e appenniniche sono letteralmente sommerse da una spessa coltre nevosa che in alcuni casi (vedi Folgaria) supera il mezzo metro di spessore. Tanta neve anche ad Asiago e Predazzo, mentre i fiocchi hanno raggiunto Trento. Spettacolari le foto che pubblichiamo nella gallery scorrevole in alto a corredo dell’articolo.

Come ampiamente previsto, il vento settentrionale ha raggiunto raffiche impetuose, analoghe a quelle di un Uragano, con valori superiori ai 100km/h in pianura e vicini addirittura ai 200km/h in montagna. Ecco i dati: 196km/h al Rifugio Capanna 2000, 158km/h a San Martino di Castrozza, 130km/h ai Piani di Bobbio, 118km/h a Gera Lario, 116km/h a Macugnaga, 111km/h a Brunate San Maurizio, 106km/h a Resana, 103km/h alla Presolana, 101km/h ad Eraclea, 100km/h a Como, 98km/h a Toscolano Maderno, 95km/h a Loano, 87km/h a Genova, 85km/h a Gemonio e San Bartolomeo al Mare, 84km/h a Jovencan, 82km/h a Savona, 81km/h a Palazzago, 79km/h a Domodossola, 78km/h a Malpensa, 77km/h a Trento, 74km/h a Trieste e Chioggia, 71km/h a Peschiera del Garda.

Le immagini:

Maltempo, bufera di vento e pioggia: danni intorno al lago di Garda

Una vera e’ propria bufera di vento e pioggia si sta abbattendo in queste ore sulla provincia di Brescia e in particolare sul lago di Garda con raffiche di vento superiore ai cento chilometri orari. Decine di alberi sono stati abbattuti nella notte e la strada che collega Desenzano e Lonato sul lungolago e’ stata temporaneamente chiusa per permettere ai vigili del fuoco di liberare la carreggiata. Il Garda in piu’ punti a sud del bacino e’ uscito dalle rive invadendo le piazze, spinto dal forte vento. L’emergenza rossa continuera’ anche nel pomeriggio, con pioggia e forte vento che sferzeranno la bassa bresciana.

Maltempo, danni e disagi in Provincia di Lecco

Forti raffiche di vento, piante cadute sulla strada, allagamenti per la pioggia intensa e neve che e’ tornata ad imbiancare Grigna e Resegone. Queste le conseguenze del Maltempo, nel corso della scorsa notte, a Lecco e in provincia. In citta’ sono stati molti gli interventi dei vigili del fuoco per allagamenti di garage e di un esercizio commerciale e sono stati anche recuperati tavoli di bar del lungolago, finiti nelle acque del Lario. In Valsassina e nella zona dell’Alto Lago lecchese i pompieri hanno rimosso alcune piante cadute sulla strada che collega Bellano a Taceno.

Forte vento, interventi dei Vigili del Fuoco a Varese

I vigili del fuoco della provincia di Varese stanno intervenendo su tutto il territorio provinciale causa il forte vento. Dalle 5 di oggi, domenica 5 maggio, sono state oltre 20 le richieste di soccorso svolte, mentre sono una decina gli interventi in corso per tagli pianta, rimozione tettoie pericolanti e rimozione di ostacoli per la viabilità. In particolare, a Cittiglio, la copertura di uno dei padiglioni dell’ospedale cittadino è stata divelta dalle forti raffiche. I vigili del fuoco intervenuti con un’auto pompa e un’autoscala stanno rimuovendo le parti pericolanti e mettendo in sicurezza l’area. Non si sono registrati feriti nè evacuati.

Maltempo, allagamenti e alberi caduti a Verona

Sono stati 40 gli interventi svolti dai vigili del fuoco dalla tarda serata di ieri per i danni causati dalle forti grandinate a Peschiera del Garda (Verona). “Situazione in miglioramento – scrivono i vigili del fuoco su Twitter – squadre ancora al lavoro per allagamenti e alberi caduti”.

Nelle prossime ore il maltempo si sposterà sulla Romagna, sulle Marche, in Umbria e domani – Lunedì 6 Maggio – anche al Sud. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale, in modo particolare con i nuovi radar meteo aggiornati:

