Maltempo al Sud, violenti temporali nella notte: Messina, Reggio Calabria e Lecce in ginocchio, e non è ancora finita

Il maltempo continua a colpire in modo molto pesante il Sud Italia: nella notte violenti temporali hanno colpito Puglia meridionale, nel Salento e precisamente a Lecce, Calabria tirrenica meridionale e Sicilia nord/orientale. I fenomeni più estremi hanno colpito lo Stretto di Messina, dove un temporale violentissimo ha provocato blackout elettrici e bombe d’acqua su tutta l’area dello Stretto. Nella sponda siciliana sono caduti 113mm di pioggia a Torre Faro, 88mm a Ganzirri, 55mm a Messina Centro, 48mm a Santa Margherita, 37mm a Santo Stefano di Briga; in Calabria invece registriamo

111mm di pioggia a Sant’Alessio in Aspromonte, 80mm a Catona, 68mm a Reggio Calabria Centro e Scilla, 60mm ad Arasì. Criticità sul territorio con danni e disagi alla circolazione. Allagamenti anche agli imbarcaderi di Villa San Giovanni per la Sicilia.

Forte temporale anche nel Salento, e in modo particolare nell’hinterland leccese con forti raffiche di vento. Proprio il vento ha sradicato insegne e cartelloni. La zona più colpita e’ quella di via Monteroni e via Pugliese a Lecce: qui la pioggia battente e le forti raffiche di vento hanno provocato la caduta di numerosi alberi alcuni dei quali si sono abbattuti sui fili della linea del filobus, spezzandoli. Numerose le auto danneggiate. La circolazione stradale e’ stata a lungo interrotta. Sul posto stanno operando le squadre dei vigili del fuoco e i vigili urbani. Nell’area salentina sono caduti soltanto stanotte 43mm a Lequile, 38mm a Squinzano, 29mm a Novoli, 25mm a Villa Verde, 15mm a Lecce Centro. Ma in Puglia già nei due giorni scorsi aveva diluviato con picchi di oltre 100mm in varie località di tutte le province della Regione. Al Sud non aveva piovuto così tanto nei due mesi precedenti, Aprile e Maggio: chi si chiede che fine ha fatto l’Estate, dovrebbe appunto guardarsi indietro per capire come l’Estate in realtà sia arrivata in netto anticipo. Tra Aprile e Maggio abbiamo avuto un clima estivo e adesso sembra … già autunno!

Questo tipo di tempo avverso, infatti, continuerà ancora a lungo con ulteriori piogge e temporali tra oggi e domani ma anche la prossima settimana, nei giorni a cavallo del Solstizio d'Estate, con ulteriori fenomeni estremi.