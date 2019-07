Maltempo Milano Marittima: mezzo milione alle imprese per i danni del tornado del 10 luglio [FOTO e VIDEO]

Il Comune di Cervia ha pubblicato il bando per le attività economiche di Milano Marittima danneggiate dal tornado del 10 luglio scorso e che potranno contare sul mezzo milione di euro stanziato dalla Regione Emilia-Romagna. Il maltempo ha investito la località cervese devastando un settore rilevante della spiaggia, i viali principali e oltre 30 ettari fra Pineta e Parco Naturale lungo una traccia di 2,5 chilometri. Per fare il punto sugli interventi, ieri sera alla seduta del Consiglio comunale di Cervia erano presenti anche il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, e gli assessori regionali alla Difesa del suolo e Protezione civile, Paola Gazzolo, e al Turismo, Andrea Corsini. “Così come si era impegnato a fare già nelle ore successive all’evento il presidente Bonaccini, ci siamo mossi in modo estremamente veloce – sottolinea l’assessore Gazzolo – per mettere le aziende in condizione di ripartire e riparare i danni e per evitare contraccolpi durante la stagione in corso. Gli atti che abbiamo adottato e i fondi stanziati hanno permesso al Comune di aprire il bando in tempi record”. A disposizione delle imprese ci sono i primi 500 mila euro messi a disposizione dalla Regione. A questi si aggiungono i 235 mila euro di risorse regionali per il concorso alle spese straordinarie affrontate nell’immediato dall’Amministrazione comunale.

Nella gallery scorrevole in alto a corredo dell’articolo e nei seguenti video, le immagini della devastazione provocata dal tornado.