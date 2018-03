Maltempo: ancora neve su Milano e hinterland 

1 /8 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Ancora neve a Milano e nell’hinterland del capoluogo lombardo, dove dalle 10 ha ripreso a nevicare. La neve scende in fiocchi grandi, accompagnata da correnti d’aria che rendono la sensazione di freddo più intensa di quanto non sia secondo la temperatura. Secondo le previsioni meteorologiche però, già da domani le precipitazioni potrebbero tornare ad essere piovose, e si attende un lento rialzo delle temperature mentre al momento nella metropoli la colonnina di mercurio si attesta su +1 grado.

“Come previsto oggi ripresa della neve ma le temperature sono alte e il fondo salato e quindi su strade e marciapiedi non dovrebbe attaccare. Dal pomeriggio dovrebbe concludere. Il piano neve e il COC in centrale operativa attivi fino a stasera”. Spiega l’assessore alla Mobilità Marco Granelli, su Facebook, con un aggiornamento alle 10.30 sulla situazione maltempo in città.