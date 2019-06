Maltempo, devastante grandinata a Modena: auto e finestre distrutte, 15 feriti. Allarme tornado in Romagna [FOTO e VIDEO]

Il fronte temporalesco che sta provocando fenomeni meteo estremi al Nord Italia, ha colpito nelle ultime ore l’Emilia Romagna dopo essersi abbattuto in mattinata sulla Lombardia (con picchi di 110mm tra Monza e Bergamo) e ieri su Torino (72mm in centro, con gravi danni e purtroppo anche una vittima). Un violento temporale s’è abbattuto nel primo pomeriggio su Modena, dove sono caduti 35mm di pioggia e la temperatura è crollata a +17°C in pieno giorno dopo una massima giornaliera di +27°C raggiunta in tarda mattinata. La grandinata è stata davvero violenta, come possiamo osservare nelle immagini a corredo dell’articolo, al punto da distruggere numerosi parabrezza di automobili e finestre di varie palazzine. La tempesta è durata un quarto d’ora e sono caduti chicchi di grandine grandi come noci. Quindici persone sono finite nei pronto soccorso dei due ospedali di Modena, Policlinico e Baggiovara, a seguito della violenta grandinata che ha colpito la citta’ e parte della provincia. Si tratterebbe di feriti lievi.

I temporali hanno colpito in modo molto pesante anche Reggio Emilia, e adesso sono su Bologna. “Intenso temporale con grandine e raffiche di vento su Bologna. Attenzione a cartelloni stradali, alberi e sottopassi. Massima attenzione sulla strada“, ha scritto il Comune di Bologna sui profili social. Ma i fenomeni più estremi saranno quelli che dopo le 17.00 si concentreranno in Romagna, dov’è elevato il rischio di forti tornado e intense grandinate. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale, in modo particolare con i nuovi radar meteo aggiornati: