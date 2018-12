Maltempo, notte di NEVE al Centro/Nord: imbiancata la pianura Padana, accumuli importanti in Emilia Romagna [LIVE]

1 /13 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Maltempo – E’ una notte di neve al Centro/Nord Italia: sta nevicando in Emilia Romagna, con accumuli importanti tra Parma, Reggio Emilia, Modena e Bologna dove si sfiorano già i 10cm di accumulo e continuerà a nevicare per altre 12 ore abbondanti. Le temperature si mantengono intorno a 0°C e sull’Appennino emiliano sono in atto vere e proprie bufere. Forti piogge stanno invece colpendo la Toscana con picchi di 50mm tra le province di Pisa, Livorno, Siena e Grosseto. Piove anche nel Lazio e su Roma, ma al Centro/Sud le temperature sono molto più alte con +9°C a Roma e Caserta, +10°C a Salerno, +11°C a Napoli. Sulle isole addirittura +16°C in piena notte a Palermo e Cagliari. Confermate nelle prossime ore, durante la giornata di Lunedì 17 Dicembre, abbondanti nevicate sull’Appennino centrale, specie versante orientale (Marche, Umbria e Abruzzo), e violenti temporali nel pomeriggio/sera nel basso Tirreno tra Calabria e Sicilia. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale:

