Maltempo, 02 Agosto da incubo: grandine in Lombardia, esonda torrente nel Lecchese, tromba d’aria a Treviso [FOTO e VIDEO LIVE]

Maltempo estremo al Nord Italia, dove si stanno verificando intensi fenomeni di pioggia, vento e grandine in questo venerdì 02 Agosto. Violenti fenomeni di grandine si stanno verificando in diversi comuni lombardi: da Busto Arsizio a Brescia, passando per Saronno. Nel comune di Almenno San Salvatore (BG) sono stati registrati 76mm di pioggia, mentre a Paladina (BG) 60mm, a Berbenno (BG) 58.7mm. Pioggia intensa anche in provincia di Trento, dove si sono registrati 88mm a Storo (TN) e 72mm a Ronzo-Chienis (TN). Il picco è stato registrato a Sover (TN) con 190mm di pioggia.

Danni ingenti anche nella bassa bergamasca; a Treviglio la copertura in metallo del Palasport intitolato a Giacinto Facchetti è volata via. Un altro edificio è stato scoperchiato sempre a Treviglio, in via Bergamo: immediato l’intervento dei vigili del fuoco. Nella cittadina del bergamasco è chiusa la circonvallazione interna a causa della caduta di un grosso albero. Tra i paesi maggiormente colpiti dal Maltempo ci sono anche Torre Boldone, Ranica, Terno d’isola, Pedrengo, Seriate, Romano, Caravaggio, Fara Gera d’Adda, Covo e Tavernola. A Romano le forti piogge e il vento hanno divelto il tetto del magazzino dell’ospedale: un uomo di 67 anni e’ rimasto leggermente ferito.

Grandine e ingenti danni alle colture

Colpiti mais, meloni e frutteti, oltre che soia e prati, ma anche strutture aziendali e mezzi agricoli. Lo riferisce la Coldiretti regionale in base alle segnalazioni che i tecnici stanno raccogliendo sul territorio dopo quelle della mattinata. I chicchi di ghiaccio – scrive l’associazione – si sono abbattuti sul Mantovano colpendo produzioni tipiche come il melone e le angurie. Investiti dalla tempesta anche meleti e vigneti oltre che mais, soia e kiwi.

La grandine si è scatenata, inoltre, in varie zone delle province di Varese, Como e Lecco con danni a orticole e campi di fieno spianati. Maltempo anche in provincia di Cremona: una tromba d’aria a Palazzo Pignano ha danneggiato strutture aziendali e mezzi agricoli, mentre nella pianura bergamasca un forte nubifragio ha allettato, ovvero ripiegato fino a terra, il mais e ha scoperchiato cascinali.

Quattordici persone sono state allontanate dalle loro case a Casargo, comune del lecchese nell’alta Valsassina, in seguito all’esondazione del torrente Val da Corda avvenuta ieri sera a causa delle forti piogge. “Siamo in stato di allerta, al momento contiamo 14 sfollati, pesanti danni al cimitero di Indovero e Narro, due smottamenti sulla strada che porta a Giumello – ha spiegato il sindaco di Casargo, Antonio Pasquini -. Migliaia di metri cubi di fango e detriti hanno causato la tracimazione del torrente Val da Corda, invadendo poi strade e abitazioni, e c’è un altro fiume che stiamo monitorando con attenzione. Se non smette di piovere la situazione potrebbe davvero peggiorare”.

L’esondazione del torrente non ha causato feriti. Le zone più martoriate dal Maltempo sono quelle di Codesino e Val di Corda: “l’urgenza ora, è di liberare le valli che sono colme di detriti”, ha concluso il sindaco. I 14 sfollati sono stati ospitati in alcuni alberghi della zona a spese del Comune. “La grandine – conclude la Coldiretti – è l’evento atmosferico più temuto dagli agricoltori in questo momento perché i chicchi si abbattono su verdure, frutta e cereali prossimi alla raccolta provocando danni irreparabili alle coltivazioni mandando in fumo un intero anno di lavoro”.

Piogge e allagamenti in Friuli, nubifragio a Trieste

Forte maltempo con piogge abbondante su tutto il Friuli Venezia Giulia e temperature in netto calo. Stamani la Bassa friulana è stata interessata da un violento temporale co forti raffiche di vento, mentre la pioggia ha causato allagamenti di strade e campi su tutto il territorio. Lungo la regionale 352, in particolare nel tratto tra Cervignano e Pavia di Udine si sono verificati rallentamenti consequenziali al Maltempo. A Latisana un contatore ha preso fuoco e l’intera zona è rimasta a lungo senza energia elettrica. Un violento e improvviso nubifragio ha interessato invece, provocando strade allagate, difficoltà nella circolazione e interventi della Polizia Locale.

Tromba d’aria a Treviso

È il grave bilancio della violenta ondata di maltempo che si è abbattuta oggi sulla provincia di Treviso, che ha colpito in particolate le zone di Cessalto, Zenson di Piave, Salgareda, San Biagio di Callalta, Carbonera.

”Stiamo raccogliendo le segnalazioni dei nostri agricoltori, ma possiamo già dire che è un disastro di grandi proporzioni – sottolinea Silvio Barbon, segretario di zona di Oderzo per Confagricoltura Treviso -. Oltre alla forte grandinata, si è verificata una tromba d’aria che non solo ha colpito foglie e grappoli dei vigneti, ma in alcuni casi ha addirittura sradicato i filari, con perdite fino al 100 al cento. A Censon ho visto 4 ettari di vigneti di un nostro socio dove è tutto raso al suolo. Danni gravissimi anche alle colture erbacee e ai seminativi, in particolare alla soia e al mais, dove in alcuni casi le perdite arrivano al cento per cento”.

Sconsolato Giangiacomo Bonaldi, presidente di Confagricoltura Treviso: ‘‘La conta vera e propria dei danni si farà nei prossimi giorni, ma possiamo già dire che purtroppo, per chi è stato colpito, un recupero sarà molto difficile in questa fase avanzata della stagione. La grandine ha pestato bene sia tra i vigneti che nei campi di seminativi: si tratta di ampie fasce a macchia di leopardo. Alcuni vigneti sono completamente defogliati e una parte consistente di grappoli è stata colpita. Quest’anno il meteo non ci ha fatto mancare nulla: una violenta grandinata a fine aprile, che ha colpito le colline di Colbertaldo e Vidor e una parte di vigneti in pianura di Valdobbiadene; la pioggia ininterrotta di maggio e il freddo che hanno causato danni ai frutteti e ritardato le semine, poi le violente grandinate che in luglio hanno colpito la zona di confine nel territorio di San Stino. Lo diciamo e ripetiamo: con questi cambiamenti climatici è fondamentale che tutti, compresi i coltivatori di seminativi, si assicurino. E serviranno strumenti sempre più diffusi e raffinati di copertura assicurativa su tutte le colture, anche se a volte non bastano neppure quelli a far fronte a perdite molto importanti’‘.

Pioggia e vento in Emilia Romagna, grandine a Ravenna

Pessimo clima anche sulla Romagna dove nel tardo pomeriggio di oggi su tutta la costa sono state registrate forti raffiche di vento e piogge. A Ravenna si è scatenato un violento downburst che ha ridotto di molto la visibilità. Un violento nubifragio con pioggia intensa, vento forte, fulmini e grandine ha colpito la vicina Cervia. In pochi minuti, segnala il Comune sui social, sono caduti quasi 40mm di acqua con raffiche di vento intorno ai 40 nodi. Alcune strade sono chiuse per la caduta di alberi sulla carreggiata ed è chiuso il sottopasso di Via Fusconi per allagamento. Diverse strade risultano allagate. A Riccione, nel riminese, p crollata la copertura del tetto della piscina, mentre a Rimini si segnalano alberi caduti e raffiche che hanno raggiunto i 95 chilometri orari. Temporali e vento anche a Forlì e Cesena. Soccorsi al lavoro: Polizia locale, Vigili del fuoco, Protezione Civile e tecnici del Comune.