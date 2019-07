Maltempo, temporali da Nord a Sud nella notte: nubifragi e freddo a Milano e Torino, Palermo saluta Santa Rosalia con le saette, grandine a Reggio Calabria. Ed è solo l’inizio

E’ stata una notte di forte maltempo su gran parte d’Italia, come se fossimo in pieno autunno: piogge e temporali hanno interessato in modo particolare il Nord/Ovest e l’estremo Sud. Piogge torrenziali hanno colpito la Lombardia, dove sono caduti 128mm di pioggia a Rogeno, 117mm a Bevera di Sirtori, 110mm a Barzago, 97mm a Oliveto Lario, 88mm ad Arosio, 76mm a Pontida, 75mm a Cernusco Lombardone, 74mm a Carnate, 65mm a Seriate, 59mm a Monza, 52mm a Besnate, 32mm a Lodi, 27mm a Milano, 23mm a Monza e Cremona. Forti piogge anche in Piemonte, dove spiccano i 92mm caduti a Barge, gli 82mm di Acqui Terme e gli 80mm di Torino, dove fa molto freddo tanto che al momento abbiamo appena +13°C! Ma in generale l’aria è molto fredda rispetto alla norma del periodo in tutto il Nord: abbiamo appena +12°C a Biella +14°C a Varese, +15°C a Novara e Alessandria, +17°C a Milano, +18°C a Parma e Savona, +19°C a Genova e Bologna. Temperature tipiche di Ottobre, non certo di metà Luglio.

Ha iniziato a piovere anche nella Liguria occidentale, dove spiccano i 65mm di pioggia già caduti a Laigueglia.

Nella notte forti temporali hanno colpito anche l’estremo Sud, dapprima nella Sicilia occidentale dove durante i fuochi d’artificio per la festa di Santa Rosalia a Palermo è arrivata una tempesta di fulmini e poi un nubifragio. I temporali si sono intensificati muovendosi lungo tutta la Sicilia tirrenica verso lo Stretto di Messina, e poi in mattinata si sono concentrati nella Calabria meridionale dove hanno colpito Reggio Calabria e l’Aspromonte in modo particolarmente veemente, con tempeste di tuoni e fulmini, pioggia molto forte e grandinate intense. Nella città calabrese sono caduti 27mm di pioggia e la temperatura è crollata agli attuali +21°C, anche qui tipicamente autunnali, con picchi di 51mm a Roccaforte del Greco, 37mm a Cardeto, 34mm a Montebello Jonico, 31mm a Sant’Agata del Bianco e 29mm a Bovalino. A Reggio Calabria il ribaltamento di un’automobile nella tangenziale cittadina ha provocato lunghe code e traffico in tilt. Nella notte la grandine è caduta violenta nella zona meridionale della città.

E’ stato soltanto un piccolo antipasto dei fenomeni meteo estremi che nelle prossime ore, in modo particolare tra stasera e domani, colpiranno gran parte del Sud (soprattutto Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia) con temperature in ulteriore netto calo. A breve su MeteoWeb nuovi aggiornamenti con le previsioni.

Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale, in modo particolare con i nuovi radar meteo aggiornati:

