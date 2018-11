Maltempo Reggio Calabria, alluvione lampo a Palmi: situazione critica, scuole chiuse per 4 giorni [FOTO e VIDEO LIVE]

1 /6 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Situazione critica a Palmi (Reggio Calabria) dove il violento nubifragio di stamattinaha provocato pesantissimi allagamenti. Il Comune ha attivato il COC e ha ordinato la chiusura delle scuole per 4 giorni, fino a Sabato 1 Dicembre, nella frazione di Taureana, completamente allagata come Tonnara, Pietrenere e Scinà. A Taureana le scuole sono state evacuate e i volontari sono impegnati per riportare i bambini a casa. Le strade si sono trasformate in fiumi, con pesanti ripercussioni anche sulla SS18, importamnte arteria viaria della zona. Contrada Cupola è completamente isolata. Anche i binari sono allagati e la circolazione ferroviaria è stata sospesa tra Palmi e Gioia Tauro, con ritardi su tutta la rete.