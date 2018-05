Maltempo a Parigi: violenta tempesta di pioggia e grandine allaga strade e metro [FOTO e VIDEO]

1 /9 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Forti tempeste si sono abbattute su Parigi, accompagnate da piogge e grandine che hanno trasformato molte strade in torrenti e provocato l’allagamento delle fermate della metro. In particolare, ad essere colpito è stato l’ovest della città. Mentre le temperature sono rimaste nella media stagionale, intorno ai 22°C per la maggior parte della giornata, la grandine si è abbattuta sulla città, assumendo la consistenza della neve.

In poche ore, i vigili del fuoco avevano già ricevuto oltre 400 chiamate, ma fortunatamente non c’è stata alcuna vittima. La maggior parte delle richieste di intervento proveniva dal nord della capitale francese a causa di cortocircuiti o allagamenti di seminterrati.

3 stazioni della metro sono state chiuse per diverse ore, mentre in altre molti passeggeri sono stati costretti a togliere le scarpe e a camminare nell’acqua che superava le caviglie. Non sono mancati i disagi neanche sulle strade, dove si contavano 350 km di coda.

Le immagini che testimoniano la violenta tempesta hanno riempito in fretta i social network. La quantità di acqua caduta non è ancora nota, ma Météo France invita ancora alla prudenza. Si prevede, infatti, che questi episodi persistano sulla città fino a venerdì, sempre accompagnati da precipitazioni.

Ma Parigi non è stato l’unico posto a subire tali condizioni meteorologiche. A Bonneux, in Provenza-Alpi-Costa Azzurra, appena 15 minuti di forte grandine e pioggia hanno rovinato quasi un anno di raccolto di ciliegie. Secondo i report, l’area produce una media di 11.000 tonnellate all’anno, ma dopo questo episodio sono stimate solo 300 tonnellate rimanenti. Alcune aree hanno riportato fino a 2 cm di grandine, oltre a 60 mm di pioggia, in 30 minuti.