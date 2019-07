Maltempo, a Pescara lentamente si torna alla normalità [FOTO e VIDEO]

“Emerge un netto miglioramento della situazione viaria cittadina” e sono in via di risoluzione anche i problemi di energia elettrica segnalati in alcune aree del centro cittadino per i quali “sono attualmente in opera squadre di tecnici dell’Enel in collaborazione con i Vigili del Fuoco”. Lo afferma, in una nota, la Prefettura di Pescara, al termine del vertice che si e’ svolto in giornata. Gia’ da ieri, infatti, al Palazzo del Governo, si sono tenuti dei tavoli di coordinamento presieduti dal Prefetto Gerardina Basilicata per “monitorare e gestire al meglio le gravi difficolta’ causate dalle copiose piogge e da una grandinata di dimensioni eccezionali”. Ai tavoli hanno preso parte Comune di Pescara, Provincia, Carabinieri, Polizia di Stato, Vigili del Fioco, Direzione Marittima, Guardia di Finanza, Polizia Municipale, Regione Abruzzo, 118, Enel e Anas. All’incontro pomeridiano c’erano anche il senatore Alberto Bagnai (Lega) e l’onorevole Giuseppe Bellachioma (Lega). Il centro operativo comunale (Coc) di Pescara, ancora operativo e in assidua collaborazione con i Vigili del Fuoco, con i tecnici del Comune ed i tecnici della Provincia, fa sapere la Prefettura, sta “procedendo alle verifiche di rito per la stima dei danni e per la soluzione delle residue criticita’ che riguardano allagamenti di garage o seminterrati. Sono in atto ricognizioni presso gli stabilimenti balneari, le scuole e sulla rete viaria urbana”.

Concluse, da parte dei sommozzatori dei Vigili del Fuoco, le attivita’ di verifica all’interno del garage ‘Park Ferrari’ di Pescara, in via Ferrari, sommerso da oltre tre metri d’acqua a causa del nubifragio che si e’ abbattuto ieri sulla citta’. L’esito e’ negativo. I Vigili del Fuoco sono ancora al lavoro con le idrovore per la bonifica dei locali. Le verifiche, partite ieri pomeriggio con i Carabinieri Subacquei, erano finalizzate ad escludere la presenza di persone all’interno del garage, dove ci sono una trentina di automobili. Stessa situazione si era creata ieri nel parcheggio dipendenti dell’ospedale di Pescara – struttura di proprieta’ , dove 30 auto erano finite sotto a due metri e mezzo d’acqua. Anche in quel caso i sommozzatori hanno eseguito due verifiche per escludere la presenza di persone. Intanto prosegue senza sosta il lavoro dei Vigili del Fuoco, che hanno in coda oltre 250 interventi: verranno eseguiti prima quelli di prosciugamento e bonifica e solo dopo si passera’ a quelli di verifica di tetti ed edifici danneggiati.