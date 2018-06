Maltempo Piemonte, ancora pioggia e disagi: notte fuori casa per gli sfollati in Valsusa [GALLERY]

1 /5 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Oggi sarà un’altra giornata di tempo instabile in Piemonte: le forti piogge degli ultimi giorni hanno causato una frana a Bussoleno, in Valsusa, e disagi, in particolare, nel Torinese e nell’Alessandino. Arpa Piemonte prevede una mattinata nuvolosa con piogge e temporali diffusi mentre un miglioramento delle condizioni meteo è atteso a partire dalle ore centrali della giornata. Domani si prevede tempo soleggiato mentre domenica, a causa dell’arrivo di una nuova perturbazione, si annunciano nuovi rovesci d temporali.

Frana in Val Susa, notte fuori casa per sfollati

Gli sfollati di Bussoleno, in Valsusa, hanno trascorso la notte nel centro allestito dalla Croce Rossa di Susa: sono stati costretti a lasciare le proprie abitazioni dopo che ieri pomeriggio una frana si è abbattuta sul Paese, investendo cinque case. Evacuate 120 persone, e 3 sono state trasportate in ospedale per accertamenti. La situazione ora è stabile e i vigili del fuoco, insieme ai carabinieri, monitorano la zona.

In mattinata per fare il punto della situazione, si recherà in Valle l’assessore alla Protezione civile, Alberto Valmaggia. Per tutta la notte sono rimasti attivi i presidi della Protezione regionale e locale. Al lavoro tecnici e volontari per liberare strade e case dal fango.