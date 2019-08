Maltempo Piemonte: nubifragio nel Verbano, frana in alta Val Cairasca travolge un ponte [GALLERY]

Un forte temporale si è abbattuto questa mattina a San Domenico, frazione di Varzo (Vco) a 1.410 metri di altitudine in Val Cairasca, una valle laterale della Val Divedro, in Ossola.

Una frana si è riversata sulla strada che dalla frazione parte per Ponte Campo, travolgendo un ponte: 3 auto sono rimaste bloccate, sul posto stanno arrivando i primi soccorsi. Non vi sarebbero persone coinvolte.

Il nubifragio ha causato anche l’allagamento di numerose strade nel fondovalle, tra Domodossola e Villadossola.