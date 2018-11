Maltempo, continua a diluviare in Piemonte e Liguria: piogge torrenziali tra Torino e Biella, la piena del Po fa sempre più paura [FOTO e VIDEO LIVE]

1 /17 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Maltempo – Continua a crescere il livello del fiume Po a Torino e in Piemonte, mentre altri tre fiumi hanno già superato il livello di guardia nel Torinese: sono Orco, Stura di Lanzo e Pellice. Proprio il Pellice in piena ha travolto e distrutto il Ponte di Bertenga. Continua a crescere anche il lago Maggiore, mentre il Lago d’Orta è già esondato a Omegna. Le piogge torrenziali stanno provocando frane che, sul settore settentrionale del Piemonte, “potranno essere anche numerose“. Nelle ultime 24 ore a Piano Audi di Cortio (Torino) sono caduti 264mm di pioggia, a Vaccera 256mm, a Camparient 250mm, a Coazze 239mm, a Sparone 222mm, a Sambughetto 215mm, a Oropa 209mm, a Varisella 191mm. Piogge torrenziali stanno interessando torinese e biellese, con quota neve confinata oltre i 2.500 metri: il caldo anomalo determina piogge anche in alta montagna, quindi tutti i corsi d’acqua si stanno gonfiando ulteriormente per la pioggia che arriva dalle alte quote.

La Protezione civile della Città di Torino è in stato di allerta per le condizioni del tempo e per le conseguenze sulla piena del Po. La situazione meteo idrogeologica in città, secondo le previsioni offerte dall’Arpa, è ora in codice giallo (bassa criticità) mentre le previsioni della piena del Po sono in codice arancione (moderata criticità). Un’allerta moderata dunque, di vigilanza ma senza particolari preoccupazioni.Al momento sono chiuse le aree lungo i fiumi tra corso Regina Margherita e Moncalieri, tutti i percorsi ciclabili e le attività socio-ricreative, compreso il Borgo Medievale, sono chiusi per precauzione.Il monitoraggio della Protezione civile è più attento sull’area del Fioccardo e del torrente Sappone, dove alcune abitazioni sono più a rischio. Agli abitanti è stato consigliato di mettere al sicuro gli oggetti e gli automezzi posti in seminterrati o ai piani terra.

Le immagini in diretta:

Disagi anche in Liguria, dove a Genova e sul Ponente le piogge di stamattina si stanno particolarmente intensificando. I vigili del fuoco stanno intervenendo soprattutto nella zona di Bolzaneto e San Quirico, ma anche sulla costa, per alberi pericolanti e allagamenti di magazzini e scantinati. Anche alcune strade del Ponente sono state invase dall’acqua del mare che, non trovando protezioni a fermarla dopo i danni della settimana scorsa, arriva sulle carreggiate con più facilità.

