Il Maltempo sfonda anche al Sud: grandine, impressionante Whale’s Mouth e un Arcobaleno spettacolare in Puglia [FOTO]

Il maltempo che ieri pomeriggio ha colpito in modo molto pesante il Nord Italia, è arrivato oggi come ampiamente previsto anche al Centro/Sud: nel corso della giornata forti piogge e temporali con grandine hanno colpito il Lazio e l’hinterland di Roma e Latina, ma nel pomeriggio i fenomeni più estremi hanno colpito la Puglia centrale, sulle Murge, dov’è transitata un’impressionante Whale’s Mouth tipica dei fronti freddi. Le temperature, così, sono crollate un po’ ovunque dai precedenti +17/+19°C ai +9/+10°C successivi ai temporali. La grandine ha imbiancato molte località come Alberobello e Martina Franca; dopo la tempesta un arcobaleno doppio particolarmente affascinante e spettacolare ha incantato centinaia di migliaia di osservatori.

Complessivamente sono caduti 31mm di pioggia a Martina Franca e Cassano delle Murge, 28mm a Francavilla Fontana, 23mm a Ostuni, 22mm a Latiano, 20mm a Taranto, 19mm ad Acquaviva delle Fonti e Castellana Grotte, 18mm a Fasano, 15mm a Lecce e Brindisi dove piove tutt’ora.

Una violenta grandinata si è abbattuta nel pomeriggio anche in alcune aree del Metapontino, in provincia di Matera. La situazione viene seguita “con apprensione” – come ha scritto in un post su Facebook – dal neo assessore regionale alle Politiche agricole, Francesco Fanelli. “Domani sarò nella zona – scrive – per verificare la situazione e rilevare criticita’ e danni, con l’intento e l’impegno di trovare le migliori soluzioni“.

Il maltempo proseguirà anche nei prossimi giorni su tutto il Centro/Sud. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale, in modo particolare con i nuovi radar meteo aggiornati:

