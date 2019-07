Maltempo, weekend di fenomeni estremi al Centro/Sud: temporali in Puglia, impressionante Shelf Cloud sul Gargano [FOTO]

Piove e fa freddo sulle coste dell’Adriatico: il maltempo è arrivato fin in Puglia, in modo particolare sul Gargano. A Vieste piove e fa freddo: sono caduti 16mm di pioggia e la temperatura è scesa a +22°C. Spettacolari le immagini di un’imponente Shelf Cloud che arriva dal mare Adriatico proprio sul Gargano. Intanto i primi temporali stanno colpendo anche le Murge: sarà un pomeriggio di maltempo particolarmente violento su tutta la Regione. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale, in modo particolare con i nuovi radar meteo aggiornati:

