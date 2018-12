Maltempo Calabria, il maestrale sfiora i 100km/h a Reggio: alberi sradicati e danni [FOTO]

1 /8 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Forte vento di maestrale a Reggio Calabria nelle scorse ore: nella notte ha sfiorato i 100km/h provocando gravi danni dal centro alle periferie. Particolarmente colpita la zona del Lungomare, dove il forte vento ha sradicato un albero nei giardini situati all’altezza dell’Istituto Tecnico Economico “Piria” (foto nella gallery).

Gravi danni anche sul viale Amendola, dove il vento ha divelto un gazebo.

Forti raffiche di vento hanno creato disagi e danni in gran parte della regione: sradicati diversi alberi, insegne e pannelli pubblicitari, con qualche tetto danneggiato.

Numerosi i danni registrati nella Locride: sradicati diversi alberi nella zona della Vallata dello Stilaro.

Nel Catanzarese alberi sono crollati in diversi centri della fascia ionica, mentre a Catanzaro città stato danneggiato il tetto del palazzetto dello sport: decine le chiamate ai vigili del fuoco. Non si registrano feriti.