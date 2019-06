Maltempo Romania: a Bucarest il forte vento fa crollare l’impalcatura di un edificio, le strade diventano piscine dopo la tempesta [VIDEO]

Dalla prossima settimana, una feroce ondata di caldo farà schizzare le temperature verso valori di +35/40°C in Europa, soprattutto tra Francia, Germania e Italia. Nel frattempo, alcune zone del continente sono colpite da un forte maltempo. Violentissimi il nubifragio e le grandinate che hanno interessato Torino e le zone circostanti nelle scorse ore, provocando gravissimi danni.

E in Romania le cose non sono andate tanto meglio. Bucarest è stata colpita da una forte tempesta. Incredibili le immagini che arrivano dal centro della capitale. Il vento ha soffiato così forte da strappare via un’impalcatura su un edificio che doveva essere riabilitato. Le immagini del video in fondo all’articolo mostrano la strada attraversata da decine di macchine al momento dell’incidente. Miracolosamente, nessuna vettura è rimasta intrappolata sotto i detriti in caduta. Inoltre, un’altra impalcatura è stata danneggiata dalle fortissime raffiche di vento in un’altra zona della città e ha rischiato di crollare.

Diverse aree di Bucarest sono state devastate dalla tempesta. Numerosi alberi sono crollati sulle auto, bloccando la circolazione sulle strade e provocando gravi danni ai veicoli. Una strada della capitale è diventata una vera e propria piscina all’aperto dopo il passaggio della tempesta, come evidenziato dalle immagini del video in fondo. Nell’acqua che ricopriva la strada e il marciapiede, si vedono bambini nuotare e giocare, davvero incredibile. È evidente che la canalizzazione non è stata in grado di far fronte alla grandissima quantità di acqua scaricata durante la tempesta e così l’intera area si è ritrovata allagata. E sui social, c’è chi ringrazia la città per questa “visita gratuita alla città di Venezia“.