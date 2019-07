Maltempo Russia, violento wet downburst su Perm: oltre 60 alberi abbattuti e strade allagate. Danni e feriti [FOTO e VIDEO]

Spaventose le immagini che arrivano dalla Russia. Il 10 luglio, una tempesta si è abbattuta sulla città di Perm, nella Russia orientale. Si è trattato di un potente wet downburst che ha abbattuto decine di alberi e divelto i rivestimenti di molti tetti. Le forti piogge hanno allagato le strade della città, ingombrate da linee elettriche, cartelloni pubblicitari, rami e alberi sparsi. Tanta la distruzione provocata, come mostrano le foto contenute nella gallery scorrevole in alto a corredo dell’articolo. Gli oltre 60 alberi che sono caduti hanno danneggiato circa 30 veicoli per le strade. Inoltre, 3 donne sono rimaste ferite durante il violento fenomeno meteo per gli oggetti scaraventati in aria dal vento e sono state ricoverate in ospedale.

Incredibili le immagini del video che trovate in fondo all’articolo. Secondo gli esperti, a giudicare dalla distruzione in città, la velocità del vento ha superato i 72km/h, con il centro città attraversato dal vento più intenso (90km/h) in una fascia di 2-3km. Gli esperti suggeriscono che questa tempesta è stata la più potente dal 24 giugno 2015. Gli scienziati della PGIS Perm State University hanno riferito della difficoltà nel prevedere il wet downburst che si è abbattuto sulla città. Secondo le previsioni del tempo, la parte attiva del ciclone si è formata solo 10 minuti prima dell’impatto su Perm. Quindi, avvertire immediatamente del suo arrivo era impossibile.