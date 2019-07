Maltempo, Sabato sera di furiose grandinate al Nord: un ferito nel lago d’Orta, gravi danni in Friuli Venezia Giulia [FOTO e VIDEO]

E’ stato un sabato sera di forte maltempo al Nord Italia, come ampiamente previsto. Una violenta grandinata ha ferito un uomo che si trovava su una barca a Pettenasco, sulla sponda orientale del lago d’Orta (Novara). L’uomo e’ stato medicato al pronto soccorso e dimesso. I temporali hanno riguardato oggi, in Piemonte, per il momento solo la zona dei laghi, tra le province di Novara e Verbia (36 mm d’acqua a Omegna, punta a nord del lago d’Orta), ma in serata dovrebbero colpire tutta la fascia pedemontana delle Alpi: l’Arpa ha emesso un’allerta gialla per il rischio di forti piogge, grandinate e raffiche di vento.

Una grandinata con chicchi del diametro di almeno cinque centimetri e’ caduta nel pordenonese, con picchi di oltre 70mm di pioggia cumulata. E’ stata una grandinata fitta ma durata pochi minuti e che non ha causato danni. Sul Friuli Venezia Giulia, e anche nella zona al confine con il Veneto, come da previsioni diffuse dalla Protezione Civile, e’ in corso una ondata di Maltempo con rovesci e acquazzoni. Non si registrano danni. Anche a Lignano Sabbiadoro, dove e’ in corso un grande concerto sulla spiaggia di Jovanotti, e’ diluviato a tratti ma il concerto e’ proseguito ugualmente e il pubblico e’ rimasto sotto la pioggia ad ascoltare. Piu’ tardi il Maltempo si e’ sposta sul capoluogo giuliano dove sta piovendo in modo violento con grandine e a tratti raffiche di vento.

Forti temporali hanno colpito anche la Lombardia settentrionale.

Attenzione a Domenica 7 Luglio: i fenomeni temporaleschi saranno ancor più violenti. Ecco l’aggiornamento del bollettino Estofex:

