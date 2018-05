Maltempo Sardegna, l’Assl Carbonia: “L’ospedale non sta cadendo a pezzi” [FOTO]

1 /6 GUARDA le altre FOTOGALLERY

“Due pannelli di controsoffitto di cartongesso che si sono “inzuppati per una infiltrazione di acqua dovuta alla pioggia eccezionale degli ultimi due giorni. Ma nessun danno strutturale: contrariamente a quanto strumentalmente riportato in alcune note stampa l’Ospedale non sta ‘cadendo a pezzi'”. Lo fa sapere la Assl di Carbonia in merito al crollo che si e’ verificato questa mattina nel reparto Dialisi dell’ospedale Sirai di Carbonia.

In particolare, spiega l’azienda sanitaria, “sopra l’unita’ operativa di Emodialisi scorrono le unita’ di trattamento aria e a causa della pioggia incessante che cade da ieri mattina, e’ penetrata dell’acqua attraverso le bocchette dell’impianto di climatizzazione”.

L’Ats Assl Carbonia precisa inoltre, che “recentemente, in occasione di un sopralluogo del direttore generale dell’Azienda Tutela della Salute (Ats) proprio all’UO Dialisi, sono stati programmati una serie di interventi per migliorare la funzionalita’ e la sicurezza del reparto”.