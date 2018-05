1 /6 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Piove da oltre 24 ore in Sardegna: all’Ospedale Sirai di Carbonia (Su) si registrano soffitti crollati, calcinacci a terra, secchi e contenitori per i rifiuti ospedalieri per raccogliere l’acqua nei reparti. La denuncia è del deputato di Forza Italia e coordinatore regionale di Forza Italia Sardegna, Ugo Cappellacci che ha pubblicato sulla sua pagina Facebook alcune immagini degli effetti del maltempo sulla struttura ospedaliera del Sulcis.