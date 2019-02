Maltempo, Sicilia Sud/Orientale devastata dal Ciclone: vento a 120km/h, danni e feriti [FOTO]

1 /30 GUARDA le altre FOTOGALLERY

La Sicilia Sud/Orientale è stata letteralmente devastata dal Ciclone che ieri aveva portato la neve sugli Iblei, e poi come previsto nella notte è stata raggiunta da furiosi venti di grecale che hanno raggiunto 120km/h a Buccheri e 88km/h a Lido di Noto. I danni sono stati gravissimi proprio tra le province di Siracusa e Ragusa, dove diverse persone sono rimaste ferite a causa degli alberi sradicati, pali e cartelloni abbattuti. Danni anche per la violenza delle mareggiate sulle coste, soprattutto nella fascia jonica da Catania a Pachino. Fortunatamente non si sono verificate vittime, ma le immagini dei danni che pubblichiamo nella gallery a corredo dell’articolo evidenziano l’entità del maltempo. Intanto oggi la situazione è migliorata con temperature in sensibile aumento, fino a +13°C su gran parte delle coste dell’isola.