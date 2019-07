Maltempo, disastro nella Sicilia orientale: città sott’acqua da Acireale ad Avola, enorme tornado nel mare di Noto [FOTO e VIDEO]

Maltempo disastroso oggi pomeriggio nella Sicilia orientale dove si sono verificati violenti temporali che hanno colpito le province di Siracusa e Catania provocando vere e proprie “bombe d’acqua”. I dati pluviometrici a disposizione sono eloquenti: nelle ultime ore sono caduti 138mm di pioggia a Nunziata di Mascali, 64mm ad Acireale, 50mm a Fiumedinisi, 48mm a Linguaglossa, 43mm a Riposto, 38mm a San Gregorio di Catania, 16mm a Noto, 14mm a Pachino e Trecastagni, 13mm a Siracusa. Proprio tra Mascali, Riposto e Acireale, nel catanese, si sono verificate pesanti criticità con strade, abitazioni e garage allagati. Numerosi automobilisti sono rimasti in panne. In azione i vigili del fuoco del Comando provinciale con una quarantina di interventi. Impegnate le squadre dei distaccamenti di Riposto e Acireale, oltre che della sede centrale di Catania.

Scenario analogo si era vissuto poco prima sulla costa siracusana, ad Avola, dove una bomba d’acqua (purtroppo non ci sono dati pluviometrici a disposizione) ha provocato pesanti allagamenti e, con la complicità di una forte mareggiata, ha trascinato varie auto a valle, fortunatamente tutte senza passeggeri. E nel tardo pomeriggio un enorme tornado ha colpito le acque del mar Jonio a Lido di Noto. Fortunatamente il vortice d’aria non ha toccato terra, altrimenti avrebbe provocato ulteriori seri danni.

Il maltempo proseguirà in tutta l’isola anche domani, Martedì 16 Luglio, con temperature in ulteriore calo: una parentesi d’autunno nella calda estate siciliana. Da Mercoledì tornerà a splendere il sole, anche se almeno fino al weekend il clima rimarrà gradevole senza alcun eccesso di calore. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale, in modo particolare con i nuovi radar meteo aggiornati:

