Maltempo Spagna, è la tempesta del secolo: apocalittiche inondazioni lasciano 6 morti e tanta distruzione. Sud-Est devastato [FOTO e VIDEO SHOCK]

La situazione in Spagna è davvero apocalittica dopo le intense piogge torrenziali prodotte da una goccia fredda che ha messo in ginocchio il sud-est del Paese, in particolare la Comunità Valenciana, Murcia e la parte orientale dell’Andalusia. “Apocalittico” sembra proprio l’aggettivo da utilizzare davanti all’eccezionale quantità d’acqua caduta sull’area, che richiama davvero alla mente le annunciazioni bibliche. Con la morte di un 41enne a Orihuela, nei pressi di Alicante, è salito a 6 il numero delle vittime delle alluvioni, secondo quanto riferisce El Pais.

Particolarmente colpite le comunità autonome di Valencia, Alicante, Almeria e Albacete. A Orihuela, per l’esondazione del fiume Segura sono state evacuate almeno 3.500 persone. Le immagini che vedrete nei video in fondo all’articolo e nelle gallery scorrevole in alto sono a dir poco spaventose: ovunque si trova solo la violenza dell’acqua che scorre per le strade e le vie ferroviarie, inondando gli spazi e trascinando tutto con sé: auto, alberi e detriti. I tunnel delle autostrade sono impraticabili, alcuni inondati fino all’illuminazione, con veicoli sommersi al loro interno. Diverse le vittime morte annegate negli stessi tunnel o dopo che la loro auto è stata spazzata via dalla corrente. Sono state chiuse circa 74 strade, così come tutta le rete ferroviaria della regione di Murcia e del suo aeroporto. Anche il collegamento ferroviario tra Alicante e Madrid e Barcellona è stato interrotto.

In alcune zone, sono state registrate precipitazioni giornaliere record per il mese di settembre. “La situazione è critica, tutto il comune è pieno d’acqua”, ha detto a TVE Mario Cervera, sindaco di Alcazares, una delle località più colpite di Murcia. I soccorritori hanno utilizzato un elicottero e barche in varie aree per prestare soccorso ai cittadini, ha aggiunto. Oltre agli evacuati, circa 2.000 residenti di Santomera (Murcia) sono stati allontanati dalle loro abitazioni a causa del progetto di scarico controllato di una diga locale per evitare che tracimasse, ha informato il ministro dell’Interno.

Le piogge ora sembrano essere diminuite, però i fiumi continuano a correre il rischio di esondazione, tra cui quello di Segura, che ha già pesantemente inondato la città di Orihuela (Alicante) e che potrebbe inondare la città di Murcia, secondo le autorità locali. Le autorità hanno esortato i cittadini a rimanere nelle loro case nelle zone colpite e ad evitare l’uso dell’auto. I turisti sono rimasti bloccati nell’aeroporto di Alicante, dopo il ritardo o la cancellazione di numerosi voli.

Intanto il premier Pedro Sanchez ha visitato le zone colpite dalle piogge torrenziali che hanno messo in ginocchio l’intera regione. Di seguito, le catastrofiche immagini delle inondazioni. Immagini che purtroppo parlano da sole, raccontando una storia di grande distruzione.