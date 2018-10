Allerta Meteo, forte maltempo al Sud: piogge torrenziali per tutta la settimana, allarme alluvione in Sicilia, Calabria, Puglia e Basilicata

1 /10 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Il Maltempo iniziato ieri continua a imperversare al Sud proprio come previsto: piogge torrenziali stanno interessando le zone joniche e meridionali, dalla Puglia alla Sicilia. Le scuole sono chiuse per l’allerta meteo in molti centri anche importanti (Catanzaro, Crotone, Soverato, Barcellona Pozzo di Gotto) e probabilmente anche per domani molti sindaci adotteranno il medesimo provvedimento.

In modo particolare in Calabria, diluvia su tutta la fascia jonica della Regione dove da ieri sono caduti ben 107mm di pioggia a Santa Caterina dello Ionio, 53mm a Corigliano Calabro, 47mm a Cropalati, 43mm ad Acri, 40mm a San Luca. In Sicilia l’area più colpita dalle precipitazioni è quella sud/orientale, dove sono caduti 90mm di pioggia a Siracusa, 38mm a Scicli, 33mm a Francofonte e Butera, 31mm ad Augusta, 29mm a Lentini, 26mm a Mineo, 24mm a Ispica, 22mm a Noto e Ramacca, 19mm a Licata e Agrigento. Precipitazioni abbondanti anche sulla dorsale orientale di Etna e Peloritani, dove registriamo 48mm ad Antillo, 36mm a San Pier Niceto, 21mm a Linguaglossa, e nelle isole del Canale di Sicilia con 46mm a Pantelleria e 39mm a Linosa.

Piogge anche in Puglia e Basilicata, al momento meno abbondanti. Ma il maltempo insisterà per tutta la settimana: nel pomeriggio/sera di oggi avremo forti temporali e piogge abbondanti su tutta la Sicilia e su tutta la Calabria jonica, domani invece schiarite in Sicilia e maltempo concentrato in Tunisia e sulle isole del Canale (attenzione a Pantelleria), e più a Nord nello Jonio tra Basilicata, Puglia e Calabria. Venerdì il maltempo persisterà su Puglia, Basilicata e Calabria jonica settentrionale, risalendo anche verso Abruzzo e Molise. In Sicilia persisterà comunque una diffusa instabilità soprattutto nei settori meridionali della Regione.

Torna stabilmente a splendere il sole, invece, al Nord.