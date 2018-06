Maltempo, Centro/Sud bersagliato dai fenomeni estremi: bombe d’acqua e tornado, criticità in molte Regioni [LIVE]

1 /12 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Continua ad imperversare il maltempo al Centro/Sud: ben 4 tornado tra ieri e oggi hanno colpito le acque del meridione, da Marina di Camerota al Salento passando per Falerna. Proprio nel Salento, a San Foca, se n’è formato uno enorme: impressionanti le immagini video. Ma oltre ai tornado lungo le coste, si registrano bombe d’acqua in molte località della terraferma. Ad Ancona eroici poliziotti hanno salvato due donne sommerse dall’acqua nella propria auto, mentre a Roma sono caduti 55mm di pioggia nella zona Prenestina, anche qui con disagi e allagamenti. Criticità anche tra dalla zona Salaria, Nomentana e Flaminia. Nubifragi anche in Campania, con 51mm di pioggia a Roscigno, 47mm a Nocera Inferiore e 42mm a Napoli, e in Puglia con 62mm ad Acquaviva delle Fonti e 51mm a Cisternino. Il maltempo si intensificherà ulteriormente in tutto il Sud nelle prossime ore e nei prossimi giorni, weekend compreso, mentre al Nord tornerà a splendere il sole con temperature in aumento. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: