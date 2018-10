Maltempo, piogge torrenziali in atto al Sud: 165mm sulle Serre in Calabria, 130mm a Siracusa in Sicilia [DATI]

1 /6 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Il maltempo imperversa al Sud Italia con piogge torrenziali nelle zone joniche di Calabria e Sicilia: da ieri in Calabria sono caduti ben 164mm di pioggia a Santa Caterina dello Ionio, 133mm a Chiaravalle Centrale, 90mm a Palermiti, 83mm a Serra San Bruno e Mesoraca, 80mm a Corigliano Calabro, 78mm a Fabrizia, 75mm a Stignano, 65mm a Platì. In Sicilia abbiamo 126mm a Siracusa, 103mm a Francofonte, 87mm a Lentini, 84mm a Catania, 74mm ad Antillo, 71mm a Mineo, 66mm a Linguaglossa, 65mm a Scicli, 59mm ad Augusta, 58mm a Pedara, 56mm a Paternò, 54mm a Licata, 52mm a Pantelleria, 50mm a Noto e San Pier Niceto. Seppur in modo minore, piove anche nelle altre aree calabresi e siciliane, e in serata ha iniziato a diluviare anche nella Sardegna sud/orientale con un picco di 79mm a Villaputzu. Il maltempo sta provocando diffuse criticità con allagamenti e disagi, ma fortunatamente non si registrano al momento situazioni gravi.

Nelle prossime ore i fenomeni si intensificheranno ulteriormente con piogge in intensificazione soprattutto nella Calabria jonica, e maltempo in estensione anche su Puglia e Basilicata. Forte maltempo anche nella Sardegna meridionale, specie tirrenica, dove la Protezione Civile ha lanciato l’allarme rosso. E anche domani, Giovedì 4 Ottobre, scuole chiuse per il maltempo in molti comuni del Sud. Intanto nelle zone sud/orientali della Sicilia, le più colpite dalle piogge delle ultime ore, la situazione si è calmata e sarà una notte calma e stellata. Ma il maltempo persisterà anche nei prossimi giorni, per tutta la settimana.

