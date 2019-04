Meteo, furiose tempeste con grandine e inondazioni in Texas: 3 morti, un ferito e gravi danni [FOTO e VIDEO]

Il sistema di tempeste, che ha provocato 3 vittime e un ferito oltre a numerosi danni nel Texas settentrionale e occidentale, ha anche scaricato piogge torrenziali sul Dallas-Fort Worth Metroplex. In un’ora sono caduti oltre 38mm di pioggia a Fort Worth. 3 persone hanno perso la vita dopo aver guidato attraverso l’alto livello raggiunto dall’acqua, dalla quale sono state spazzate via a sud di Dublin. Il Fort Worth Fire Department ha risposto a oltre 20 salvataggi dall’acqua alta e ha incoraggiato le persone a stare lontane dalle strade.

Purtroppo per i viaggiatori che avevano parcheggiato le loro auto al Dallas Love Field Airport, oltre 50 veicoli sono stati sommersi dall’acqua che ha inondato il parcheggio dell’aeroporto. Le foto che trovate nella gallery scorrevole a corredo dell’articolo e i video in fondo mostrano che dall’acqua sono rimasti visibili solo i tetti dei veicoli. L’aeroporto ha ricevuto 76mm di pioggia nelle ore notturne.

I temporali in Texas non sono insoliti in primavera, ma un’intensa grandinata come quella che ha colpito Midland e che potete vedere nelle immagini a corredo dell’articolo fa sicuramente notizia. I chicchi hanno avuto varie dimensioni e auto e case sono state colpite molto duramente dalla tempesta. “Colpiva molto forte, si poteva sentire ogni ding dang sul tetto. Tutti i nostri alberi sono caduti. Sembrava neve”, ha dichiarato una residente. In tutta Midland, i tetti sono aperti poiché tanti lucernari non sono riusciti a reggere la grandine che si abbatteva sull’area. La grandine di grandi dimensioni non è caduta giù a lungo, ma quanto basta per lasciare vistosi segni del suo passaggio.

Ieri, un treno merci che trasportava etanolo è deragliato in un quartiere di Fort Worth e ha preso fuoco, innescando evacuazioni e una risposta d’emergenza per materiali pericolosi. Non è ancora chiaro cosa abbia causato l’incidente, ma in quel momento forti tempeste stavano attraversando l’area.