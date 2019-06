Maltempo, violente tempeste in Svizzera: nubifragi e inondazioni provocano gravi danni e feriti [FOTO e VIDEO]

L’ondata di maltempo estremo che sta colpendo il Nord Italia e i Paesi alpini circostanti, non ha risparmiata neanche la Svizzera. Stamattina, il nord-est del distretto della Val-de-Ruz nel Canton Neuchâtel, ha offerto un incredibile spettacolo di desolazione. Il torrente Ruz Chasseran, che attraversa Dombresson e Villiers, è esondato e ha travolto tutto al suo passaggio. Decine di vetture trascinate via dalle grandi quantità di acqua che hanno trasformato le strade in veri e propri fiumi, alberi sradicati ed edifici inondati testimoniano la violenza dei fenomeni che si sono abbattuti sull’area, come mostrano le terrificanti immagini contenute nella gallery a corredo dell’articolo e dei video in fondo. “L’acqua ha ricoperto interamente il fondo della valle tra Villiers e Le Pâquier”, ha dichiarato Pierre-Louis Rochaix, portavoce della polizia del Neuchâtel.

Già dalle 22 di ieri, erano partite le prime chiamate di soccorso a polizia e vigili del fuoco. Sono stati realizzati circa 50 interventi per liberare abitazioni, seminterrati e locali inondati. L’acqua ha raggiunto un metro di altezza nelle strade di Dombresson. È saltata anche la corrente elettrica, lasciando al buio 150 famiglie.

Le conseguenze sono disastrose. Il conducente di una vettura, travolta dall’acqua per decine di metri, è stato tratto in salvo dai vigili del fuoco e trasportato in elicottero in un ospedale di Berna, dove si trova in gravi condizioni in terapia intensiva. Altre 3 persone sono rimaste lievemente ferite e sono state trasportate in ospedale. In tutto, sono 11 le persone esaminate dalla autorità sanitarie. La polizia è intervenuta con 7 pattuglie e un elicottero per la ricerca di eventuali vittime. Le autorità comunali in mattinata hanno continuato a recarsi porta a porta per assicurarsi che non ci fossero dispersi. Un centinaio di edifici sono stati colpiti dal maltempo. Numerose strade sono interrotte o danneggiate e anche le canalizzazioni potrebbero aver riportato danni a causa di tutti i detriti trascinati dall’acqua.

L’emergenza maltempo continuerà ancora nelle prossime ore e riguarderà ancora il Nord Italia, le aree alpine e il nord dei Balcani. Potranno verificarsi fenomeni molto violenti.