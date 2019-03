Maltempo, temporali e forti venti di burrasca al centro/sud: danni e feriti, la situazione LIVE regione per regione [GALLERY]

1 /8 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Una saccatura di origine atlantica, che ha formato un’area di bassa pressione sullo Jonio, è responsabile dell’intensificazione della ventilazione dai quadranti settentrionali, che interessa in particolare le regioni meridionali. La perturbazione sta comportando inoltre una generale diminuzione delle temperature, con nevicate in calo fino a quote di bassa montagna.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte ha emesso ieri un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse.

Di seguito la situazione aggiornata, regione per regione.

Vento forte a Roma, numerosi interventi dei vigili per alberi e cartelloni

Oltre 150 gli interventi effettuati dalla serata di ieri dalle pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale. Le maggiori criticità sono state causate dal forte vento e dalla caduta di alberi e cartelloni pubblicitari in varie zone della città.

Numerose le segnalazioni dai municipi VIII e IX e dal quadrante sud-est della Capitale.

Un albero è caduto nella notte in via dei Tizii, nel quartiere San Lorenzo a Roma, centrando tre auto in sosta e danneggiando anche un balcone al primo piano di un palazzo: non risultano feriti.

In Molise torna la neve sopra gli 800 metri

La neve è tornata sopra gli 800 metri sugli appennini del Molise. I Comuni in provincia di Isernia sono imbiancati: si registrano 20 cm di accumulo a Capracotta.

La notte scorsa le forti raffiche di vento hanno abbattuto alberi e scoperchiato tetti un po’ ovunque nella regione.

Sulla costa il mare in burrasca ha determinato la cancellazione del collegamento quotidiano da Termoli alle isole Tremiti.

Calo termico in Campania

Oggi temperature in calo in Campania, e Vesuvio imbiancato. Il colpo di coda dell’inverno ha riportato la neve sul vulcano più famoso al mondo. Le temperature sono in calo rispetto agli ultimi giorni ma il vento non ha creato particolari disagi.

A causa di maltempo e forte vento di tramontana sono stati interrotti tutti i collegamenti marittimi con l’isola di Procida (Napoli). A singhiozzo le corse con l’isola d’Ischia, con numerose corse veloci e traghetti soppressi in mattinata.

Il vento forte e il mare mosso stanno rendendo difficili i collegamenti marittimi tra Napoli e Capri.

Una giovane donna è rimasta ferita dopo essere stata colpita dalla caduta di calcinacci volati a causa del forte vento a Telese Terme. La donna è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata all’ospedale “Rummo” di Benevento per essere medicata.

Il forte vento sta interessando tutto il Sannio e in particolare la Valle Telesina. Durante la notte si è registrato un brusco abbassamento delle temperature e nelle zone del Fortore e del Taburno è tornato a nevicare.

Vento oltre 40 nodi, sospeso traffico in porto Bari

A causa delle forti raffiche di vento, la cui intensità supera i 40 nodi è stato sospeso il traffico nel porto di Bari dove le navi, al momento, non possono né salpare né attraccare.

Un’impalcatura per i lavori di ristrutturazione di una palazzina è caduta a Barletta a causa del forte vento. La struttura metallica ha ceduto ed è finita sul palazzo di fronte mentre gli agenti della polizia municipale stavano eseguendo dei controlli: non ci sono feriti.

In provincia di Bari il forte vento sta causando qualche disagio: a Putignano sono caduti alcuni rami da un albero che si trova nei pressi di un’asilo.

Si registrano rallentamenti alla viabilità sulla strada Polignano-Castellana.

Forti raffiche di vento hanno provocato a Bari città l’abbattimento di un grosso pino che è caduto su un’auto in transito in corso Alcide de Gasperi senza provocare feriti. Un altro albero è caduto sulla rampa di accesso del reparto di neurologia del Policlinico.

I vigili del fuoco hanno gestito anche altre emergenze per caduta di alberi e cornicioni pericolanti nei comuni di Barletta, Mola di Bari, Rutigliano, Corato e Altamura.

Nel Salento i Vigili del fuoco sono costantemente impegnati con tutto il personale del comando provinciale di Lecce e dei distaccamenti per rimuovere gli alberi abbattuti dal forte vento. Da stamattina numerosi sono stati gli interventi anche nei centri abitati, tra cui Maglie, Lecce e Gallipoli.

A Foggia, in via Mastelloni, un grosso ramo di un albero si e’ spezzato, candendo sopra un’automobile in sosta. Accanto all’auto vi era una donna, la proprietaria, che stava entrando nel mezzo. Fortunatamente il ramo l’ha colpita di striscio al volto ed e’ stata accompagnata al pronto soccorso per medicare lievi ferite.

In tutta la Puglia la Protezione civile ha emanato l’allerta arancione a causa dei forti venti di burrasca e dei temporali.

Nevicate e vento forte in Basilicata

Si registrano oggi lievi nevicate nel Potentino, senza particolari disagi per la circolazione stradale.

Il Materano è sferzato da venti di burrasca che stanno provocando problemi alle alberature meno sicure. Vari alberi sono caduti, soprattutto nella zona jonica.

I Vigili del fuoco hanno ricevuto diverse segnalazioni e richieste di intervento soprattutto per alberi pericolanti o da rimuovere.

Vento forte in Calabria

A causa del forte vento, oggi a Castrovillari, tutte le scuole di ogni ordine e grado sono chiuse: lo ha deciso con apposita ordinanza il sindaco Mimmo Lo Polito, a tutela dell’incolumità pubblica. Anche a Casali del Manco niente lezioni.

Nel Cosentino si registrano pioggia e vento in tutto il territorio.

A Cosenza la pioggia cade dalla scorsa notte e le temperature si sono notevolmente abbassate. La neve ha fatto la sua comparsa in Sila, in Presila e sull’appennino paolano.

Il vento soffia forte sulle coste tirrenica e jonica, interessate anche da pioggia a tratti.

Il tratto tra Sibari e Morano dell’autostrada A2 “del Mediterraneo” è chiuso in entrambe le direzioni a causa delle forti raffiche: due mezzi pesanti si sono ribaltati. Sul posto stanno intervenendo polizia stradale e vigili del fuoco per soccorrere i camionisti (uno ha riportato lievi ferite mentre l’altro è illeso).

Disagi per il vento in Sicilia

Alberi caduti e cartelloni pubblicitari divelti: questo il bilancio di una notte di vento molto forte che da ieri sera soffia su Palermo. Le zone più colpite sono Mondello, Viale Regione siciliana e via Palmerino. Disagi anche a Termini Imerese.

Nevica nell’Ennese dove le temperature sono calate e hanno riportato l’inverno. A Troina, completamente imbiancata, il Comune ha disposto per oggi la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, compreso l’asilo nido.

Le forti raffiche spazzano anche le Eolie: le 7 isole dell’Arcipelago sono isolate. Le raffiche, provenienti da ovest-nord-ovest, hanno raggiunto anche i 60 km/h. Il mare molto mosso (forza 6-7) da ieri pomeriggio non permette ad aliscafi e traghetti di viaggiare.