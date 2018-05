Maltempo, violenti temporali provocano grandinate da record nella notte al Nord/Ovest [FOTO]

1 /13 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Maltempo – Danni e disagi per i violenti temporali che ieri sera hanno colpito il Nord/Ovest, tra Piemonte e Lombardia e in modo particolare la provincia di Varese. Nella zona di Luino e Cremanaga sono caduti oltre 30cm di grandine: paralizzate numerose strade, con decine di auto bloccate. Sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco per liberare gli automobilisti intrappolati nella grandine. Oggi pomeriggio altri forti temporali colpiranno il Piemonte, soprattutto in provincia di Cuneo. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: