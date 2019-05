Maltempo, temporali shock al Nord: apocalisse di grandine su Novara e Malpensa, chiuso l’Aeroporto [FOTO e VIDEO LIVE]

Ampiamente previsto dalle nostre Previsioni Meteo, il Maltempo è arrivato puntuale come un orologio svizzero e nel pomeriggio si stanno verificando fuorisi temporali al Nord/Ovest, tra Piemonte e Lombardia, con intense grandinate e temperature in picchiata. L’area più colpita è stata al momento quella al confine tra Piemonte e Lombardia: a Novara sono caduti 10mm di pioggia ma soprattutto la città è stata ricoperta da un abbondante spessore di grandine, e la temperatura è crollata da +20°C a +10°C in meno di un’ora. Vera e propria “apocalisse” di grandine all’Aeroporto di Malpensa, completamente imbiancato. Lo scalo è stato chiuso con tutti i voli in partenza bloccati, e in arrivo dirottati. A Milano città il cielo s’è oscurato ed è arrivata la prima pioggia, con forti raffiche di vento nord/occidentale fino a 60km/h.

Forti temporali, in Piemonte, hanno colpito anche l’astigiano mentre in Lombardia le località più colpite sono state San Macario di Samarate (40mm) e Albese con Cassano (32mm), entrambve con appena +8°C.

Il fronte temporalesco si muove rapidamente verso la Lombardia sud/orientale, il Veneto e l’Emilia Romagna, dove arriverà puntuale come da previsioni nel corso del pomeriggio.

Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale, in modo particolare con i nuovi radar meteo aggiornati:

