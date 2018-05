Maltempo, bomba d’acqua e grandine a Torino: situazione critica a Moncalieri

1 /14 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Maltempo – Una violenta bomba d’acqua e grandine ha colpito Torino e il suo hinterland nel pomeriggio, poco dopo le 16 di oggi. In base ai dati dell’Arpa Piemonte, sono caduti 44mm di pioggia nel parco Vallere, nella periferia Sud di Torino, vicino Moncalieri dove si registrano le maggiori criticità per la pioggia, la grandine e il forte vento. Di questi, ben 38mm sono caduti in appena un’ora. Sempre a Torino, 29mm in via Reiss Romoli, 28mm a Venaria lungo il torrente Ceronda, 25mm in via della Consolata e 11mm ai Giardini Reali, in pieno centro dove fortunatamente ha piovuto meno. Pesanti, comunque, i disagi in modo particolare alla viabilità, per gli allagamenti e la grandine. Il centralino dei Vigili del fuoco ha ricevuto decine di chiamate per i danni e i disagi provocati dal nubifragio su Torino. Numerose le richieste per il prosciugamento di garage e cantine, in diverse zone della città. In corso Vigevano, i vigili del fuoco stanno monitorando un albero pericolante. La temperatura è crollata da +23 a +17°C. Oltre che nel capoluogo regionale, un forte temporale ha colpito anche Vercelli. Resta alta l’allerta fino a stasera su tutto il Nord/Ovest e il Centro Italia.

