Maltempo a Torino, violento nubifragio si abbatte su San Mauro: un gattino ucciso dalla furia di pioggia e grandine [FOTO]

Violenti temporali hanno colpito Torino e le zone circostanti con nubifragi e violente grandinate. Particolarmente critica la situazione a San Mauro, comune vicino al capoluogo torinese, dove le strade sono state completamente allagate dall’acqua e ricoperte di grandine. Tanti i disagi e gli interventi in soccorso delle persone, ma a risentire dei fenomeni di intenso maltempo sono stati anche gli animali. In particolare, come potete vedere dalle foto contenute nella gallery scorrevole in alto a corredo dell’articolo, un gattino ha perso la vita nel violento nubifragio che si è abbattuto su San Mauro.

Attenzione al maltempo che continuerà a colpire il Nord nelle prossime ore con fenomeni estremi.