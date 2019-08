Maltempo, tornado e nubifragi devastano il Centro/Nord: 4 Regioni in ginocchio, diversi feriti [FOTO e VIDEO]

Inizio Agosto da incubo per il forte maltempo che sta colpendo l’Italia: ormai è una routine, provocata dal caldo anomalo dell’Anticiclone Sub-Tropicale che innesca molta energia nei bassi strati dell’atmosfera. Violenti temporali hanno letteralmente devastato varie località del Nord e del Centro nel pomeriggio/sera del primo Venerdì del mese, con furiose grandinate, numerose trombe d’aria e intensi nubifragi. Le raffiche di vento più intense hanno distrutto pianti coltivati, impalcature e stabilimenti balneari in Veneto, Lombardia, Emilia Romagna e Marche. In Veneto il vento più forte ha colpito il trevigiano e il veneziano, con raffiche di 116km/h a Ponte Crepaldo, 95km/h a Resana, 80km/h a Stra, 77km/h a San Donà di Piave e Chioggia, in Lombardia il bresciano con 101km/h a Prevalle, 87km/h a Mazzano, 85km/h a Sarnico, 84km/h a Trezzano Rosa, 82km/h a Brescia, in Emilia Romagna i settori orientali con 97km/h a Rimini e Bando, 95km/h a Quartesana, 93km/h a Giralda.

La pioggia è caduta con intensità violentissime, ma in modo isolato, a macchia di leopardo, con picchi di oltre 60–70mm.

Maltempo, tempesta di vento a Bologna: danni e feriti

Ha provocato danni e qualche ferito lieve una tempesta di vento e pioggia che a meta’ pomeriggio si e’ abbattuta su Bologna e su alcune zone della provincia. Decine gli interventi dei vigili del fuoco e della forze dell’ordine per alberi caduti, cornicioni pericolanti e strade allagate. In Piazza VIII Agosto, dove era in corso il mercato settimanale della Piazzola, un’ambulanza del 118 e’ intervenuta per soccorrere una persona che si e’ fatta male, colpita a quanto risulta da parti delle bancarelle divelte dalle raffiche di vento. E’ intervenuta anche la Polizia Locale, che ha bloccato per alcuni minuti il traffico in via Irnerio per evitare le strutture potessero danneggiare auto in movimento. Anche nel parco 11 Settembre, zona Riva Reno, due ragazze hanno avuto bisogno di cure dopo essere state travolte dai rami di un albero, sradicato dal vento. Hanno riportato graffi, escoriazioni e una lieve ferita alla testa. Nessuno si e’ fatto male invece a bordo di un bus Tper della linea 30 che, percorrendo via Zanardi in direzione centro, e’ stato anche’esso centrato da un albero, piegato dalle raffiche e finito in mezzo alla carreggiata. Sempre in citta’, la centrale via Indipendenza e’ stata chiusa per circa 20 minuti nei pressi dell’incrocio con via Ugo Bassi a causa di un cornicione pericolante. Chiusure temporanee anche in via Castiglione (per una lamiera che minacciava di cadere da un tetto) e via Tagliapietre, per alcune transenne finite sulla carreggiata. Danni alla vegetazione sono stati segnalati anche nella zona collinare della citta’, a San Lazzaro di Savena e a Calderara di Reno, mentre la cittadina di Budrio e’ stata colpita da una violenta grandinata.

Maltempo in Emilia Romagna, danni a Rimini e Riccione

Forte vento – con raffiche fino a 100 chilometri orari – e pioggia si sono abbattuti con forza sul Riminese, intorno alle 19, causando disagi e diversi danni a strutture e cose con alberi caduti e rami spezzati. A Riccione le folate di vento hanno divelto la copertura del tetto dello Stadio del Nuoto mentre sulla linea ferroviaria Rimini-Ancona, dalle ore 19.10 il traffico e’ stato sospeso, nella stazione di Cattolica, per danni causati dal Maltempo e i treni in viaggio registrano ritardi fino a 80 minuti. Diverse le segnalazioni per alberi caduti sulle strade di Riccione, Rimini, Santarcangelo e Bellaria-Igea Marina. A Rimini, in via Tripoli una pianta si e’ abbattuto sulla strada colpendo un’automobile in transito e bloccando la circolazione. Sulle spiagge della costa riminese il forte vento ha fatto volare via alcuni ombrelloni e alcuni lettini e ha danneggiato alcuni gazebo. Sono stati annullati per le violenti piogge i comizi dei leghisti Andrea Crippa, Riccardo Molinari e Lorenzo Fontana che erano in programma a Cervia-Milano Marittima, per il primo giorno della Festa della Romagna. Confermato il comizio di Matteo Salvini, che qui si trova in vacanza, atteso per domani sera alle 21.

Maltempo in Lombardia, danni per trombe d’aria e nubifragi tra Brescia e Bergamo

Non si registrano feriti, ma danni portanti nel Bresciano a causa del Maltempo che si e’ abbattuto nel pomeriggio. Nel quartiere Villaggio Prealpino, zona nord della citta’, una tromba d’aria ha scoperchiato tetti delle case e fatto crollare alberi. Una decina di famiglie non potranno tornare in casa nella notte. Violento anche il nubifragio si e’ abbattuto nella zona della Franciacorta con danni ai numerosi vigneti.

Danni ingenti anche nella bassa bergamasca per il Maltempo: a Treviglio la copertura in metallo del Palasport intitolato a Giacinto Facchetti e’ volata via. Un altro edificio e’ stato scoperchiato sempre a Treviglio, in via Bergamo, e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Nella cittadina del bergamasco e’ chiusa la circonvallazione interna a causa della caduta di un grosso albero. Tra i paesi piu’ colpiti dal Maltempo ci sono anche Torre Boldone, Ranica, Terno d’isola, Pedrengo, Seriate, Romano, Caravaggio, Fara Gera d’Adda, Covo e Tavernola. A Romano le forti piogge e il vento hanno divelto il tetto del magazzino dell’ospedale: un uomo di 67 anni e’ rimasto leggermente ferito. Il Maltempo del pomeriggio ha colpito anche la struttura della ‘Ciranfest’, a Cirano di Gandino, gia’ danneggiata sabato scorso da un altro nubifragio, ma poi subito sistemata. Vento e grandine hanno danneggiato la tensostruttura della festa. A Pedrengo il forte vento invece ha scoperchiato una tetto di un’azienda, la ‘Vetraria Colpani’, in vicolo Gattamelata, provocando centinaia di migliaia di euro di danni. Scoperchiato anche il tetto della ‘Ferramenta Mora’ di via Garibaldi, che ha registrato l’allagamento del magazzino e dell’area di vendita, mentre i pannelli fotovoltaici sono volati via. I parlamentari e consiglieri regionali bergamaschi della Lega si sono attivati per chiedere lo stato di calamita’ per i territori colpiti pesantemente oggi pomeriggio dal Maltempo.

Un violento nubifragio ha colpito oggi pomeriggio Mantova e provincia. In citta’ sono caduti 40 millimetri di acqua in poco piu’ di mezz’ora che hanno provocato allegamenti di strade e cantine. Il forte vento, che in certi punti ha raggiunto i 70 chilometri all’ora, ha fatto cadere molti alberi sia a Mantova che in altri centri della provincia senza provocare feriti. Tra Mantova e Castellucchio la caduta di rami sui binari della linea Mantova-Milano ha bloccato per piu’ di due ore la circolazione dei treni. In alcune zone , soprattutto dell’alto e del basso mantovano, e’ caduta la grandine che ha provocato gravi danni ai campi coltivati a meloni e angurie e ai frutteti.

Maltempo nelle Marche, tromba d’aria a Senigallia e gravi danni sulle coste

Un vento fortissimo, con raffiche di oltre 100 km orari, sta spazzando questa sera la costa marchigiana a meno di un mese dal devastante tornado del 9 luglio a Numana e Sirolo. A Pesaro, verso le 19, il vento ha abbattuto decine di alberi e fatto volare cartelloni pubblicitari, senza fortunatamente provocare vittime. Almeno una cinquantina gli interventi dei vigili del fuoco dei distaccamenti di Pesaro, Fano e Urbino. Il Maltempo sta scendendo ora lungo la costa e sta soffiando forte su Ancona. Una tromba d’aria ha provocato danni intorno alle 20 a Senigallia (Ancona), con alberi sradicati e abbattuti e tegole volate via dai tetti. I turisti sono fuggiti dalla spiaggia, per paura della tempesta di sabbia che si e’ alzata all’improvviso mentre il cielo si oscurava minaccioso. Numerose le chiamate ai vigili del fuoco, in particolare per un grande albero caduto in via Umberto Giordano. Il treno Ancona-Pesaro, secondo quanto riporta il Corriere Adriatico, e’ stato fermato per diversi minuti alla stazione di Fano per le avverse condizioni meteo. Al momento comunque non si segnalano feriti, ma Senigallia in queste ore e’ colma di turisti per l’evento Summer Jamboree. Ora si teme che il vento forte che ha investito Pesaro e l’anconetano possa proseguire lungo la costa marchigiana meridionale.

Allerta Meteo per il weekend: forti venti, temporali e temperature in calo anche al Centro/Sud

Nel weekend il fronte freddo scivolerà verso il Centro/Sud facendo diminuire le temperature dopo il caldo esagerato di oggi, con forti venti di maestrale e qualche temporale sparso specie nel medio Adriatico e nel basso Tirreno. Non saranno, in ogni caso, fenomeni rilevanti o paragonabili a quelli che hanno colpito il Centro/Nord nelle ultime ore. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale:

