Maltempo, tornado provoca disastro in Lussemburgo: case e auto danneggiate. “Non avevamo mai visto niente di simile” [FOTO e VIDEO]

Durante il passaggio di una tempesta di forte intensità, in Lussemburgo si è formato un grande e violento tornado. Il fenomeno si è verificato prima nel nord del dipartimento francese di Meurthe-et-Moselle, a partire dal settore di Longwy al confine con il Lussemburgo, dove le prime notizie indicavano la possibilità di un tornado. Tornado che sarebbe poi stato confermato dalle immagini del vortice, che potete vedere nei video in fondo all’articolo, e dai tanti danni provocati.

Molteplici comuni hanno riportato danni, soprattutto su un asse che va da Longwy verso Pétange, passando per i comuni di Longlaville, Rodange, Lamadelaine e Bascharage. Proprio nel settore di Pétange, i danni sono stati maggiori. Alcuni tetti sono stati divelti, alcuni veicoli sono stati sollevati e spostati dalla forza del vento, alcuni oggetti sono diventati veri e propri proiettili, finendo conficcati nei muri, come mostrano le immagini contenute nella gallery scorrevole in alto a corredo dell’articolo. Auto e case danneggiate, strade piene di rami e detriti che hanno costretto le autorità ad intervenire e a chiudere alcuni tratti stradali. Gli abitanti di Pétange non avevano mai visto nulla di simile prima, hanno confessato. I danni provocati sono la chiara testimonianza dalla potenza dei venti scatenati dal tornado.