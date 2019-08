Maltempo, venerdì notte di tornado in Europa: colpiti Amsterdam e il Lussemburgo, tetti divelti e danni ingenti [FOTO e VIDEO]

Mentre in Italia si boccheggia a causa del caldo e dell’afa, nel Nord Europa e in Cina, dove il tifone Lekima sta causando morti e dispersi, si fa i conti con il violento maltempo.

Tempeste ieri notte in Nord Europa con fenomeni estremi che hanno spaventato la popolazione. In Lussemburgo si è formato un violento tornado: il fenomeno si è verificato in una zona del dipartimento francese di Meurthe-et-Moselle, al confine con il Lussemburgo. Svariati i danni e i disagi: tetti divelti, alberi spazzati via dal vento, macchine distrutte, abitazioni danneggiate. I detriti hanno bloccato alcune strade, numerosi gli interventi di soccorso.

Quattordici persone sono rimaste ferite, di cui due in modo grave. I maggiori danni si sono avuti a Petingen e Kaerjeng, dove 160 case sono state danneggiate o hanno avuto il tetto scoperchiato. Nel giro di pochi minuti sono state oltre mille le chiamate di emergenza ricevute dalla polizia e dai vigili del fuoco. Rifugi di emergenza sono stati allestiti nelle due cittadine per offrire riparo a chi è rimasto senza casa. Il premier Xavier Bettel ha annunciato su Twitter l’istituzione di un’unità di crisi per affrontare l’emergenza.

Un altro tornado si è verificato ad Amsterdam, in Olanda: anche in questo caso i danni sono stati ingenti. L’Olanda non è tuttavia nuova a fenomeni del genere, si conta che ogni anni si verifichino circa 9 tornado.

Anche il Nord Est d’Italia è stato interessato da un forte maltempo: un tornado ha colpito Udine nella giornata di giovedì 08 Agosto.