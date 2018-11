Maltempo, Centro/Sud in ginocchio: 3 tornado in 8 ore tra Calabria, Salento e Salerno, tanti feriti. Danni a Roma e alla Reggia di Caserta, allarme per le dighe dell’Appennino [FOTO e VIDEO]

1 /29 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Il maltempo continua a colpire l’Italia con violenti temporali, venti impetuosi e grandi sbalzi termici: lo scirocco ha fatto impennare le temperature stamattina fino a +25°C in Sicilia, +24°C in Calabria, +22°C in Puglia e +21°C in Campania, mentre Roma e Latina nel Lazio hanno raggiunto +19°C: una “mostruosità” rispetto al freddo invernale del Nord dove le massime in alcuni casi non hanno superato i +3/+4°C in pianura Padana. Proprio il caldo anomalo del Sud ha innescato numerosi fenomeni estremi, e in modo particolare violenti tornado che hanno colpito dapprima, in mattinata, Cutro (Crotone) in Calabria e Taurisano (Lecce) in Puglia, provocando danni e feriti. Successivamente, nel pomeriggio, il tornado più grosso ha interessato Salerno, poco dopo le 14:00: un enorme vortice d’aria s’è spostato dalle coste di Vietri sul Mare fino al porto di Salerno, dove ha ribaltato alcuni container allo scalo commerciale marittimo lambendo gli operai che, in quei momenti, erano al lavoro su carrelli elevatori. Verifiche hanno messo in evidenza che 20 container del terminal Amoruso Gallozzi hanno subito danni. Un traghetto della “Caronte” ha rotto gli ormeggi. Danni anche a strutture e dissuasori. La capitaneria di porto ha spiegato che dei circa 20 container ribaltati al passaggio del tornado, tre sono finiti in mare e verranno recuperati nella giornata di domani. Due operatori portuali hanno riportato lievi lesioni a una mano e a una spalla e sono stati accompagnati dal personale della Polizia di frontiera marittima all’ospedale di Salerno per i dovuti controlli.

Il maltempo di oggi in Italia: 3 tornado in 8 ore al Sud

Nelle ultime otto ore, ben tre tornado hanno colpito il Sud Italia tra Cutro, il Salento e Salerno. Si tratta di fenomeni estremi che nella storia d’Italia si sono sempre verificati, ma non con questa frequenza e intensità: è evidente come il riscaldamento dell’aria e dei mari (stiamo vivendo un autunno caldissimo, senza precedenti nella storia tra Settembre, Ottobre e Novembre), alimenta con maggior frequenza fenomeni di questo tipo. E’ un autunno molto difficile per il maltempo che sta investendo il nostro Paese, dove abbiamo contato 45 vittime negli ultimi due mesi proprio per i fenomeni meteo estremi. Eppure il sistema di allerta meteo funziona bene assolvendo il proprio compito di prevenzione, al netto delle ottuse polemiche di chi – come accaduto oggi a Napoli – si lamenta (!) di una “previsione sbagliata” che ha portato alla chiusura delle scuole, soltanto perchè a Napoli (per fortuna!) non è successo nulla di grave mentre tutt’intorno c’era l’inferno. Questi fenomeni sono molto difficili da prevedere in modo preciso, e riteniamo che sia meglio un’allerta di più anzichè una sottovalutazione che rischierebbe di determinare conseguenze catastrofiche sui territori.

Maltempo, non solo tornado: Campania in ginocchio per le piogge torrenziali

Ma oltre ai tornado, anche la pioggia torrenziale e il forte vento sta provocando danni e disagi su gran parte del Centro/Sud. Sempre in Campania, in provincia di Salerno, i vigili del fuoco sono impegnati in particolare nel Vallo di Diano che risulta completamente allagato. A Padula sono caduti 138mm di pioggia. Tra i paesi più colpiti, Sala Consilina, Sassano e Silla. Le chiamate al 115 sono arrivate soprattutto per garage di case ricolmi d’acqua e disagi in alcunde aziende della zona.

Maltempo in Campania, criticità in Irpinia: 180mm di pioggia ad Avellino

Continua a piovere anche ad Avellino e in Irpinia, dove nelle ultime 24 ore sono caduti 180mm di pioggia ad Avellino, 170mm a Monteforte Irpino, 140mm a Montevergine. Avellino sta lentamente tornando alla normalità dopo gli allagamenti delle principali strade della città, di negozi e garage con pesanti conseguenze alla circolazione stradale. Oltre 40 gli interventi dei Vigili del Fuoco. Alcune zone centrali del capoluogo, come via Carducci, si sono trasformate in vere e proprie piscine. Il capolinea dei bus di piazza Kennedy è diventato un lago. Il torrente Fenestrelle, che attraversa la città, è esondato all’altezza del Nucleo industriale, nel territorio del comune di Atripalda (Avellino). In provincia, i maggiori disagi a Grottaminarda, dove a causa delle infiltrazioni numerose abitazioni sono rimaste prive di energia elettrica, e a Montefredane, dove alcune famiglie hanno trascorso precauzionalmente la scorsa notte fuori casa. Il fiume Calore è esondato in diversi punti, causando danni agli argini e invadendo in alcuni tratti la Statale Appia.

Maltempo, danni alla Reggia di Caserta: crollata porzione di capitello a causa del forte vento

Anche a Caserta piove in modo particolarmente intenso da ieri: a Capua sono caduti 110mm di pioggia, a Caserta 75mm. Il violento nubifragio ha causato il distacco di una porzione di capitello dalla facciata sud della Reggia borbonica, il cui restauro è stato ultimato a inizio 2016. La pioggia intensa, unita a grandine e fulmini, ha provocato in particolare il distacco di una porzione di foglia di acanto del capitello di una delle lesene angolari dell’avancorpo sudoccidentale della facciata, che affaccia su Piazza Carlo III. La zona è stata transennata in via precauzionale e i tecnici della Reggia, rende noto l’ufficio stampa del museo patrimonio dell’Unesco, stanno effettuando verifiche per individuare eventuali altre porzioni di rilievi lapidei danneggiate dagli eventi eccezionali.

Il crollo del capitello è avvenuto “per il fortissimo vento, quasi un tornado, che ha investito la zona e quindi la Reggia“: l’ha spiegato in una dichiarazione all’Ansa il prefetto Fabio Carapezza Guttuso, direttore generale della nuova Unità per la sicurezza del patrimonio culturale del ministero dei beni culturali (Mibac). A cadere è stato in particolare un fregio a forma di foglia di acanto. L’intervento è stato comunque “immediato” e la zona interessata dal crollo è stata “chiusa e transennata“, assicura. Si tratta però, sottolinea il prefetto, “di una situazione veramente eccezionale“. I nostri monumenti, fa notare Carapezza Guttuso, “non sono effettivamente abituati” a reagire a situazioni come queste, dove alla bomba d’acqua si aggiunge un vento fortissimo. “Per questo – anticipa- insieme agli esperti della Protezione Civile stiamo avviando una riflessione per identificare i luoghi piu’ a rischio e metterli in sicurezza o quantomeno sottoporli a serrati controlli“. Questo naturalmente, aggiunge, per gli edifici che sono di proprieta’ del Mibac.

Maltempo, criticità anche in Molise: nubifragi a Isernia, allarme per la diga del Liscione

Sta diluviando anche nelle zone interne del Molise, in provincia di Isernia. Il livello di guardia è alto soprattutto nelle zone a ridosso dei fiumi. Il Volturno, in particolare, è il sorvegliato speciale ed ha già rotto gli argini invadendo le aree periferiche di Venafro e Sesto Campano allagando scantinati e pianoterra di molte abitazioni. Due persone, sorprese in auto dall’onda di piena, sono state tratte in salvo dai vigili del fuoco sulla strada che collega Venafro a Capriati al Volturno. Evacuate alcune villette nella zona delle Piane a Isernia dove a straripare e’ stato il fiume Sordo. Grosse criticità a Pettoranello del Molise con l’area industriale completamente allagata dal fiume Carpino. Lentamente torna alla normalità anche la situazione ad Acquaviva d’Isernia con il centro abitato invaso da acqua e fango. Intanto è stato attivato anche il piano emergenza della diga del Liscione nella zona di Guardialfiera (Campobasso). Per questo motivo l’allerta meteo è stata estesa per le prossime ore anche al Basso Molise.

Maltempo, diluvia da due giorni senza sosta a Roma: danni e disagi anche nella Capitale

Allagamenti, rami caduti e rallentamenti al traffico a Roma, colpita da forti piogge. Chiuso il sottopasso di via Valchetta Cartoni in direzione via Flaminia a causa di un allagamento. Strade allagate anche al Nomentano e in zona Tiburtina. Rami caduti sulla corsia laterale di via Cristoforo Colombo in direzione Ostia. Si registra traffico rallentato in diverse zone: da via del Foro Italico alla Portuense, da via Ardeatina al tratto urbano dell’A24. A Roma piove senza sosta dalle prime ore di ieri mattina, seppur con temperature diverse: ieri la massima giornaliera non ha superato i +8°C, oggi lo scirocco ha portato la colonnina di mercurio fino a +19°C.

Maltempo, criticità anche nella Toscana meridionale: esondazioni in provincia di Grosseto

Abbondanti piogge, oltre 60mm in poche ore, hanno colpito oggi anche la provincia di Grosseto, nella Toscana meridionale, provocando numerosi problemi al reticolo idraulico minore. L’ufficio Protezione civile del comune maremmano ha chiuso alcune strade che passano vicino al fosso di Molino Onteo, a causa dell’esondazione del torrente Elsa che impedisce l’attraversamento di uno scivolo per il transito delle auto. Segnalate anche altre criticita’ sulle strade per colpa di allagamenti dovuti allo straripamento di fossi minori. Chiusa la strada di Piano di Cirignano perche’ l’Elsa e’ in piena.

Maltempo in Puglia, tornado nel Salento: danni e disagi

Case e aziende scoperchiate stamattina per il tornado che ha colpito il Salento, nella Puglia meridionale. Tragedia sfiorata lungo la linea ferroviaria Casarano-Novoli, tra Parabita e Tuglie, dove il treno 322 che ha investito in pieno un albero caduto ed è deragliato. Il macchinista e il capotreno, uniche persone a bordo del convoglio, fortunatamente non hanno riportato alcuna conseguenza. Sul posto assieme ai tecnici della ferrovia dello Stato sono a lavoro i vigili del fuoco. Gravi danni tra Taurisano, Casarano e Ugento. Il forte vento ha provocato danni a strutture e un uomo è rimasto ferito, riportando la frattura di una gamba. Si tratta del titolare di un’azienda di manufatti in cemento sulla strada che collega Taurisano a Casarano: Lucio Troisio, di 33 anni, si trovava con sua moglie, incinta, nel gabbiotto in legno dell’azienda quando la forza del vento ha sradicato con violenza la struttura. La donna non sarebbe rimasta ferita: è stata portata all’ospedale di Tricase per accertamenti. Il tornado ha scoperchiato anche il capannone di un autosalone: le persone presenti sono riuscite a mettersi in salvo. In questo momento la strada provinciale che collega Taurisano a Casarano e’ interdetta al traffico veicolare per la caduta di numerosi alberi.

Maltempo in Calabria, Cutro in ginocchio dopo il tornado di stamattina: danni gravissimi e feriti

E’ ancora sospesa la circolazione ferroviaria sulla linea Crotone-Catanzaro Lido dove stamani un convoglio è stato colpito da una tromba d’aria riportando danni a sei finestrini e provocando numerosi feriti tra i passeggeri. Sulla linea, infatti, la forte pioggia caduta ha provocato 3 smottamenti fra Isola Capo Rizzuto e San Leonardo di Cutro. Oltre 20 tecnici di Rete Ferroviaria Italiana sono al lavoro per ripristinare completamente circa 110 metri di infrastruttura ferroviaria (terreno, pietrisco e binari) e altri punti della linea colpiti dalle forti piogge. I lavori per garantire la ripresa della circolazione ferroviaria – sospesa dalle 7.30 – proseguiranno per tutta la giornata e durante la notte. Nel tardo pomeriggio sara’ possibile prevedere i tempi per la riattivazione. Trenitalia, intanto, ha attivato un servizio sostitutivo con autobus fra Crotone e Catanzaro Lido, sia per i collegamenti regionali sia per quelli a media e lunga percorrenza.

“Abbiamo avuto giusto il tempo di renderci conto che un nuvolone immenso stava venendo contro di noi, poi e’ stato un incubo e ci siamo buttati tutti per terra“. Lo racconta all’Agi L.G., passeggera del treno regionale investito da una tromba d’aria nella stazione di Roccabernarda (Kr) intorno alle 7,30 di stamane. “Il treno – racconta la donna – è stato prima spostato indietro, poi ha iniziato a ballare. In quel momento eravamo fermi nella stazione di Roccabernarda, non sappiamo per quale motivo. Il treno, come tutte le mattine, era pieno di pendolari. Appena abbiamo sentito gli effetti della tromba d’aria, ci siamo buttati a terra, cercando di coprirci in qualche modo, ma la paura era che il convoglio potesse finire fuori dai binari“. Sono stati attimi drammatici: “Credo – dice la testimone – che la nostra fortuna sia stata nel fatto che è durato tutto pochissimi istanti e che siamo stati presi di striscio, altrimenti sarebbe stata una catastrofe. Abbiamo visto i finestrini esplodere, colpiti da oggetti di ogni tipo che hanno invaso le carrozze. Chi era vicino ai finestrini non ha fatto in tempo a ripararsi ed è rimasto ferito dalle schegge, per fortuna in modo non grave“. Tra le persone soccorse, ricorda ancora la pendolare, “c’erano un uomo pakistano, ferito alla fronte, ma anche una donna in stato di gravidanza, portata via da un’ambulanza a scopo precauzionale“.

Tetti scoperchiati, alberi abbattuti e allagamenti tra Roccabernarda, Cutro e Botricello. I danni maggiori si sono registrati proprio a Cutro, dove la forza del vento ha divelto i tetti di diversi edifici, tra i quali quello dell’istituto scolastico e della Banca di credito cooperativo. Diverse auto sono state danneggiate dalla caduta di tegole ed alberi.

Maltempo anche in provincia di Frosinone, due giovani salvati in extremis

Due giovani, travolti dall’esondazione di un torrente, sono stati salvati nella notte dalla squadra volante del commissariato di Cassino (Frosinone). Era l’1.40 circa quando alla polizia è arrivata una drammatica richiesta di aiuto. Gli agenti sono arrivati sul posto segnalato, in via Sant’Angelo all’incrocio con via Santa Brigida, dove l’esondazione del torrente non permetteva di proseguire. I poliziotti, in lontananza, hanno intravisto due persone, una travolta dalla piena e l’altra aggrappata a un lampione, e nelle vicinanze un’auto con le portiere aperte. Scesi dall’auto, gli agenti sono riusciti, nonostante la fortissima corrente, a raggiungere a piedi i due giovani. Utilizzando la cintura dei pantaloni come appiglio, gli agenti hanno formato una catena umana e li hanno messi in salvo.

Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale:

