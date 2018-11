E’ una notte di forte maltempo al Centro/Nord: pioggia torrenziale nell’alta Toscana, neve forte sulle Alpi [FOTO e VIDEO LIVE]

1 /4 GUARDA le altre FOTOGALLERY

E’ una serata di forte maltempo sul Centro/Nord Italia, e in modo particolare nell’alta Toscana dove sono in atto piogge intense dalle coste all’Appennino. Nelle ultime ore, infatti, sono caduti ben 106mm di pioggia a Pescaglia, 103mm a Viareggio e San Marcello Pistoiese, 100mm a Lido di Camaiore e Pescia, 90mm a Lucca, 85mm a Bagni di Lucca e Stazzema, 84mm a Borgo a Mozzano, 79mm a Fabbriche di Vallico, 56mm a Capannori, 53mm a Massa, 50mm a San Giuliano Terme, 44mm a Pistoia. Lo scirocco soffia intenso soprattutto lungo la costa, con raffiche fino a 70km/h, e le temperature sono in sensibile aumento con gli attuali +16°C a Pisa e Livorno, +15°C a Firenze, Massa ed Empoli. A pochi chilometri di distanza, al Nord/Ovest e in modo particolare in Piemonte, fa molto più freddo con dieci gradi in meno: piove con appena +6°C a Torino e +5°C a Biella e la neve cade fino a quote medie sulle Alpi.

Nelle prossime ore il maltempo si estenderà a tutto il Nord, con nevicate in intensificazione su tutto l’arco alpino e forti piogge su tutta la pianura Padana fino al Nord/Est. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale:

