Maltempo, il ciclone Mediterraneo si abbatte sulla Tunisia: pesantissima alluvione lampo a Nabeul [FOTO e VIDEO]

Una pesante alluvione lampo ha colpito oggi pomeriggio la città tunisina di Nabeul, molto famosa per il turismo e le ceramiche. Situata nel nord del Paese, è stata colpita dalle piogge torrenziali provocate dal ciclone Mediterraneo che nei giorni scorsi ha provocato forte maltempo al Centro/Sud Italia. Secondo le prime notizie, a Nabeul non ci sono state vittime ma si contano gravi danni in tutta l’area famosa sia per il sito romano di Neapolis, con il suo museo e i bellissimi musei della penisola di Capo Bon.