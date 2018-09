Maltempo, Uragano “Zorbas” sul mar Jonio: il mare in tempesta “cancella” la spiaggia di Sampieri e si abbatte sul lungomare [FOTO LIVE]

1 /20 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Il violento uragano “Zorbas” sul mar Jonio è nel punto più vicino all’Italia rispetto a una traiettoria che nelle prossime ore piegherà bruscamente verso la Grecia: la tempesta si trova al largo della Sicilia orientale e di Malta, e sta provocando maltempo anche al Sud del nostro Paese, con cieli coperti, qualche debole pioggia, forti venti nord/orientali e mare in tempesta. In modo particolare a Sampieri (Scicli), nella Sicilia sud/orientale, il mare ha “cancellato” la spiaggia raggiungendo il Lungomare e provocando danni come possiamo osservare nelle immagini a corredo dell’articolo. Sampieri è una nota località turistica, un incantevole borgo di pescatori situato su uno sperone di roccia calcarea, con una spiaggia di sabbia finissima e dorata. Oggi in ginocchio per il maltempo. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: