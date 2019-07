Maltempo, USA in ginocchio: alluvioni lampo sulla East Coast, Washington e Baltimora devastate. Allagamenti alla Casa Bianca [FOTO e VIDEO]

Gli automobilisti dell’area di Washington D.C. e Baltimora hanno affrontato enormi difficoltà e un pericoloso viaggio di ritorno dopo il lungo ponte festivo del 4 luglio quando violenti acquazzoni hanno allagato le strade, trasformandole in veri e propri fiumi, come mostrano le immagini contenute nella gallery scorrevole in alto a corredo dell’articolo e i video in fondo. I soccorritori hanno dovuto eseguire diversi salvataggi dall’acqua alta che ha riempito le strade. Gli automobilisti sono stati esortati a non mettersi in viaggio in condizioni simili a causa del pericolo di alluvioni lampo. Numerose strade nell’area di Washington D.C. e delle aree circostanti sono state chiuse a causa dei pesanti allagamenti. Pete Piringer, portavoce del Montgomery County Fire and Rescue Service, ha dichiarato che sono stati impiegati tutti gli uomini e che i canali di scorrimento sono stati sopraffatti dall’acqua.

L’umidità tropicale sugli stati del medio Atlantico ha supportato aree di forti piogge in lento movimento su parti di Maryland e nord della Virginia, ha spiegato Max Vido, meteorologo di AccuWeather. “Finora stamattina, la pioggia più intensa ha colpito parti delle contee di Montgomery, Frederick e Carroll e portato il Servizio Meteorologico Nazionale ad emanare molteplici allerte per alluvioni lampo”, ha aggiunto.

In un brevissimo periodo di tempo, in alcune aree sono caduti 25-75mm di pioggia. Le stime dei radar nei pressi di Frederick, in Maryland, indicano precipitazioni totali di oltre 100mm. Queste piogge intense hanno provocato l’allagamento delle strade, il crollo di alberi e salvataggi dall’acqua. Ad Arlington, in Virginia, nell’arco di un’ora sono caduti quasi 84mm di pioggia al Reagan International Airport, secondo Alex Sosnowski, meteorologo di AccuWeather. È quasi la quantità equivalente di un mese di pioggia (94mm).

Le forti piogge hanno allagato anche la pista del Frederick Municipal Airport, coprendo le ruote di alcuni aerei. Alla Casa Bianca, la pioggia ha iniziato ad allagare il seminterrato. In una strada di Potomac, in Maryland, è stata riportata una grande voragine, che ha rischiato di inghiottire diverse automobili in transito. Amtrak ha sospeso tutti i treni a sud della Union Station di Washington D.C. a causa delle cattive condizioni meteo e dell’acqua alta sui binari.

“La minaccia di forti piogge e alluvioni lampo continuerà per le prossime ore prima di spostarsi gradualmente verso sud nel pomeriggio”, ha affermato Vido.