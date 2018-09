Maltempo USA, devastanti alluvioni a Nord-Est, Pennsylvania in ginocchio: centinaia di strade chiuse, abitazioni allagate [FOTO e VIDEO]

1 /46 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Una serie di acquazzoni in lento movimento ha allagato parti della Pennsylvania, del Maryland, del Delaware e del New Jersey, nel nord-est degli Stati Uniti. Le autorità hanno riportato la chiusura di circa un centinaio di strade, appartamenti allagati e acqua alta a causa delle forti piogge che si sono abbattute sull’area, lasciando bloccati molti automobilisti sulle strade. La compagnia Amtrak ha imposto uno stop temporaneo dei treni. Le squadre di soccorso sono state impegnate per tutta la notte a svuotare le case dall’acqua e a recuperare le persone rimaste intrappolate nelle auto.

Le alluvioni lampo sono state causate da tempeste in lento movimento che si sono ripetute sulle stesse aree. Nella Pennsylvania centrale e orientale sono caduti oltre 230 mm di pioggia in un solo pomeriggio. Parti della Contee di Lancaster sono state particolarmente colpite. Le piogge hanno sovraccaricato i sistemi fognari e trasformato le strade in veri e propri fiumi, come potrete vedere nei video in fondo all’articolo. Infatti le autorità riportano che la maggior parte delle inondazioni sembra essere stata causata da queste fuoriuscite e non dalle esondazioni di torrenti o fiumi. Sembrerebbe anche che alcuni residenti siano stati fatti evacuare da un parcheggio per roulotte a Mount Joy, Contea di Lancaster.

Nella Contea di Berks, sempre in Pennsylvania, le intense precipitazioni sono il punto esclamativo sull’estate meteorologica più umida della contea, stabilendo un nuovo record a poche ore dalla fine di agosto e dunque della stagione estiva meteorologica. All’inizio di ieri, le precipitazioni totali estive erano poco superiori a 596 mm, di poco dietro al record dell’estate più piovosa del 2004. Entro le 14 di ieri, quel record era già stato superato e alle 19 era di quasi 650 mm. Agosto 2018 è rimasto al secondo posto, di poco dietro al record di 377 mm dell’agosto del 1955. Al Reading Regional Airport sono stati riportati oltre 53 mm d’acqua.

Alan Reppert, meteorologo di AccuWeather, ha dichiarato che la causa delle precipitazioni così intense è stato un forte fronte di tempesta, senza venti di intensità tale da poter spingere il sistema lontano dall’area, permettendo così che le tempeste isolate continuassero a produrre pioggia.