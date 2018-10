Maltempo USA, potenti tempeste e tornado colpiscono Massachusetts e Rhode Island: blackout e alberi abbattuti [FOTO]

1 /20 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Tempeste distruttive si sono fatte strada nel New England meridionale, nell’estremo nord-est degli USA, lasciandosi dietro alberi abbattuti e blackout. La tempesta più forte ha colpito lo stato di Rhode Island e il Massachusetts sudorientale, dove i venti hanno sradicato gli alberi e causato alterazioni del traffico.

“Alcuni dei danni più significativi sono stati riportati a North Providence e Lincoln (Rhode Island), dove alcuni alberi sono stati abbattuti e un tetto è volato via da una casa. Anche se in generale non distruttiva, ci sono stati numerosi report di grandine con i temporali che si muovevano sul Massachusetts centrale e orientale”, spiega Brian Thompson, meteorologo di AccuWeather.

Il Servizio Meteorologico Nazionale ha inviato un team a Lincoln per valutare l’entità dei danni di una delle forti tempeste e di un tornado che ha colpito l’area. Le squadre sono anche a North Providence per determinare se un tornado si è verificato anche lì. Secondo gli ultimi aggiornamenti, ci sono stati oltre 3.000 blackout nel Massachusetts, la maggior parte dei quali localizzata nella contea di Bristol. Nonostante l’intensità delle tempeste, fortunatamente non risultano feriti gravi.